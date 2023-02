Создатели поблагодарили команду за участие в процессе.

Сериальная экранизация The Last of Us рвет чарты, а на горизонте уже маячит новое шоу от HBO по мотивам популярной игровой серии. Речь об адаптации Fallout, первый сезон которой уже успели снять.

О завершении работ на площадке стало известно благодаря снимку, опубликованному посетителем форума Reddit под псевдонимом monsieuremilie. На изображении демонстрируется сообщение со съемочной площадки сериала. В нем сказано: "Вот и закончился первый сезон Fallout. Огромное спасибо самой трудолюбивой команде. Было очень приятно работать с вами".

Официально HBO не подтверждала окончание съемок. Компания в целом редко делится подробностями экранизации Fallout. Однако с The Last of Us она придерживалась аналогичной тактики. Основная маркетинговая кампания в случае с адаптацией игры Naughty Dog стартовала за три месяца до премьеры. Похоже, новое шоу будут продвигать по такой же схеме.

Fallout — что известно о сериале

За производство шоу отвечает студия Kilter Films, которая снимала "Мир Дикого Запада". Лента создается в партнерстве с Amazon Studios и выйдет в сервисе Amazon Prime.

Согласно заявлениям СМИ, шоураннерами картины стали Грэхэм Вагнер — сценарист и продюсер "Кремниевой долины" и "Офиса", и Женева Робертсон-Дуорет — автор сценариев "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 года и "Капитан Марвел".

Пилотный эпизод поставит Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана и сценарист многих его фильмов.

Шоу сохранит ироничный юмор и "резкий тон", которыми славится игровая серия Fallout.

Картину начали снимать в Нью-Йорке летом 2022 года. Зрителям пообещали рассказать оригинальный сюжет, а не пересказывать истории интерактивных проектов. Дата выхода пока не сообщается.

