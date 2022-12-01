В шоу будет оригинальная история по канонам знаменитой игровой вселенной.

Исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард в интервью с Лексом Фридманом в его подкасте рассказал не только о The Elder Scrolls VI. Он также поделился интересной информацией о грядущей экранизации Fallout. А другие детали удалось узнать из упоминания персонажей на сайте IMDb.

"Это [сериал] не пересказ истории из игры. По сути, есть область на карте — и задача рассказать историю, которая вписывается в построенный нами мир. Она не нарушает правил и упоминает о чем-то из игр, но это не пересказ. Она существует в том же мире, но уникальна для него", — заявил Говард.

По словам продюсера, после успеха Fallout 3 было много предложений создать экранизацию игры. Однако руководитель считал, что адаптацию не удастся вместить в двухчасовой фильм. Да и просто пересказ событий экшен-RPG Говарда не интересовал.

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А когда мини-сериалы начали обретать популярность, и студии принялись снимать шоу с большими бюджетами, руководитель Bethesda вернулся к общению с голливудскими продюсерами. Одним из них стал Джонатан Нолан, который и отвечает за будущую экранизацию.

Что касается подробностей с IMDb, то на странице адаптации Fallout на сайте опубликовали список актеров и ролей. Благодаря этому удалось узнать о присутствии в сериале синоптика Наварро. Персонаж отсылает к военной базе Анклава из Fallout 2.

В картине также появится банда "Черти" из New Vegas, а актер Аарон Мотен исполнил некоего Максимуса. Это имя может свидетельствовать о присутствии Легиона Цезаря в будущей экранизации.

Fallout — что известно о сериале

За производство шоу отвечает студия Kilter Films, которая снимала "Мир Дикого Запада". Лента создается в партнерстве с Amazon Studios и выйдет в сервисе Amazon Prime.

Согласно заявлениям СМИ, шоураннерами картины стали Грэхэм Вагнер — сценарист и продюсер "Кремниевой долины" и "Офиса", и Женева Робертсон-Дуорет — автор сценариев "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 года и "Капитан Марвел".

Пилотный эпизод поставит Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана и сценарист многих его фильмов.

Шоу сохранит ироничный юмор и "резкий тон", которыми славится игровая серия Fallout.

Картину начали снимать в Нью-Йорке летом 2022 года. Подробности сюжета и дата выхода пока отсутствуют.

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