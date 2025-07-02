После изнурительного восьминедельного судебного разбирательства присяжные вынесли приговор американскому рэперу Шону Комбсу, более известному под псевдонимом P. Diddy.
Как сообщает Variety, он был признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью вовлечения в проституцию, но избежал самых серьезных обвинений - в торговле людьми в сексуальных целях и в создании преступного сообщества.
Отмечается, что каждое из двух обвинений в перевозке с целью занятия проституцией может повлечь до 10 лет лишения свободы.
Также напоминается. что в ходе разбирательства с обвинениями против рэпера выступили 34 свидетеля. Бывший гигант музыкальной и модной индустрии, Комбс был обвинён в том, что заставлял женщин участвовать в так называемых "freak-offs" - многодневных сексуальных марафонах с участием мужских эскортов и наркотиков.
Как пишет издание, Кассандра "Кэсси" Вентура, его бывшая девушка дала эмоциональные показания, в которых обвинила Комбса в регулярных избиениях и психологическом насилии. Присяжным были продемонстрированы фотографии ее травм и видеозаписи с "freak-offs", собранные за годы их отношений.
Ключевым доказательством стала видеозапись с камер наблюдения от 2016 года, на которой Комбс жестоко избивает Вентуру в отеле Лос-Анджелеса во время очередного "freak-off".
Напомним, ранее УНИАН писал, что рэпер P. Diddy может попасть за решетку пожизненно.