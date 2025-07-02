В ходе разбирательства с обвинениями против рэпера выступили 34 свидетеля.

После изнурительного восьминедельного судебного разбирательства присяжные вынесли приговор американскому рэперу Шону Комбсу, более известному под псевдонимом P. Diddy.

Как сообщает Variety, он был признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью вовлечения в проституцию, но избежал самых серьезных обвинений - в торговле людьми в сексуальных целях и в создании преступного сообщества.

Отмечается, что каждое из двух обвинений в перевозке с целью занятия проституцией может повлечь до 10 лет лишения свободы.

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Также напоминается. что в ходе разбирательства с обвинениями против рэпера выступили 34 свидетеля. Бывший гигант музыкальной и модной индустрии, Комбс был обвинён в том, что заставлял женщин участвовать в так называемых "freak-offs" - многодневных сексуальных марафонах с участием мужских эскортов и наркотиков.

Как пишет издание, Кассандра "Кэсси" Вентура, его бывшая девушка дала эмоциональные показания, в которых обвинила Комбса в регулярных избиениях и психологическом насилии. Присяжным были продемонстрированы фотографии ее травм и видеозаписи с "freak-offs", собранные за годы их отношений.

Ключевым доказательством стала видеозапись с камер наблюдения от 2016 года, на которой Комбс жестоко избивает Вентуру в отеле Лос-Анджелеса во время очередного "freak-off".

Напомним, ранее УНИАН писал, что рэпер P. Diddy может попасть за решетку пожизненно.

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