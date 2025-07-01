Джордж Бруссард заявляет, что компания сократит примерно 10% разработчиков.

Microsoft собирается уволить до 2000 человек из Xbox. Причём, как утверждают источники, в зону риска попадают не только отдельные сотрудники, а целые игровые студии.

О ситуации рассказал ветеран индустрии Джордж Бруссард, сооснователь 3D Realms и автор Duke Nukem. У него множество связей в индустрии, и, по его словам, во многих студиях царит тревожная атмосфера.

Он слышал, что грядущие сокращения затронут от 1000 до 2000 человек из примерно 12 тысяч, работающих под брендом Xbox.

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Наиболее уязвимыми выглядят команды в Центральной Европе, где, по данным The Verge, и проходит реструктуризация.

Среди студий в этом регионе:

Elsewhere Entertainment (Польша) - новое подразделение, открытое в 2024 году, занимается амбициозной AAA-игрой в открытом мире.

id Software Frankfurt (Германия) - небольшая команда, занимающаяся движком id Tech. Их судьба может зависеть от успеха DOOM: The Dark Ages, который, по слухам, стартовал ниже ожиданий.

Infinity Ward Poland и ZeniMax Online Studios Hungary - студии поддержки. Они участвуют в разработке Call of Duty и Elder Scrolls Online соответственно.

King Berlin - мобильное подразделение. Несмотря на небольшой вклад в общую выручку Xbox (около 7%), студия приносит стабильный доход и играет роль европейского хаба.

Важно помнить: с ростом роли Game Pass метрики вроде продаж отходят на второй план. Внутренние оценки Microsoft могут сильно отличаться от восприятия игроков и прессы. Поэтому даже успешная, на наш взгляд, игра может не соответствовать корпоративным ожиданиям.

Ранее Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщал такие же новости о грядущем сокращении. По его информации, увольнения начнутся уже на этой неделе.

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