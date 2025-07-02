Из материала теперь можно будет крафтить инструменты, и не только.

В Minecraft анонсировали обновление, которое наконец даст меди достойное применение: от новых инструментов до полноценного помощника-сортировщика.

Теперь из меди можно будет создавать кирки, мечи и другую экипировку. Это будет промежуточным тиром между камнем и железом. Как объясняет разработчик Мэттью Клохесси, раньше игроки просто копили медь и не знали, куда её девать: "Я всегда добываю кучу меди, забываю, что из неё нельзя сделать инструменты, и просто ношу её с собой".

Но главное - это возвращение медного голема. Он участвовал в голосовании за нового моба в 2021 года, но тогда проиграл Аллею. Теперь Mojang решила воплотить идею иначе: голем будет перемещать предметы из медных сундуков в другие. Это упростит управление инвентарём без сложных редстоун-схем и модов.

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Как отмечает Клохесси, голем должен стать простым решением для тех, кто устал от хаоса в сундуках.

Обновление уже доступно в бете Бедрока, и вскоре доберётся до Java-версии.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился прототип отменённой LEGO-игры по Minecraft, и в него можно поиграть. Mojang свернула проект ещё в 2012 году.

Кроме того, недавно создатели League of Legends закрыли своего "убийцу" Minecraft спустя 7 лет после анонса. Разработкой занималась команда Hypixel, самого известного мультиплеерного Minecraft-сервера.

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