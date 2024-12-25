"Люди думают, что мы сняли Arcane, чтобы продавать скины, но на самом деле мы продавали скины, чтобы снять Arcane" - Марк Мерилл.

Экранизация League of Legends "Аркейн" не смогла отбить свой бюджет в 250 миллионов долларов, даже несмотря на колоссальный успех среди зрителей и критиков.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники внутри Riot Games. Компания платила Netflix по 3 миллиона долларов за каждую показанную серию сериала, и ещё 3 миллиона Riot заплатила Tencent за право выпустить Arcane в Китае.

Однако по информации издания, Riot и не планировала сделать сериал окупаемым, скорее компания хотела привлечь внимание игроков к Leauge of Legends,. В 2021 году, когда вышел первый сезон "Аркейн", в LoL наблюдался рекордный прирост новых игроков, но уже совсем скоро показатели вернулись на прежние значения. С выходом второго сезона такого бума свежей крови в MOBA уже не было, но по внутренним метрикам компании, второй сезон почти покрыл затраты на производство.

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На статью Bloomberg отреагировал сооснователь Riot Games Марк Мерилл. По его словам, журналисты не понимают ценностей компании, а "Аркейн" оказался невероятным успехом.

Мерилл также припомнил другие проекты Riot Games во вселенной LoL, в которые сначала никто не верил: "Люди, которые смотрят на мир с точки зрения краткосрочной выгоды, цинично и поверхностно, часто не понимают Riot. Это проявлялось во многих случаях: когда говорили, что качественные бесплатные игры не смогут работать, что киберспорт не взлетит, что наша музыка - это бред, а теперь утверждают, что "Аркейн" не был потрясающим и не стоил усилий."

Сооснователь Riot заявил, что цель компании - не выгода, а удовольствие игроков. Это отражается во всех проектах компании, будь то игры, спорт, музыка или анимация:

"Эти люди думают, что мы создаём проекты вроде "Аркейна", чтобы продавать скины. Но на самом деле мы продаём скины, чтобы создавать проекты вроде "Аркейна". Riot - это компания, движимая миссией, где каждый из нас постоянно стремится сделать жизнь игроков лучше. Именно поэтому нам снова и снова удаётся добиваться успеха в разных играх, а теперь и в разных сферах - играх, спорте, музыке и анимации. (...) Чтобы было ясно: "Аркейн" покорил сердца игроков, а значит, это успех для нас"

Ранее сценаристка "Аркейн" рассказывала, куда она бы хотела отправиться в следующем сериале по LoL.

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