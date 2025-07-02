Сейчас в Mecha Break проходит Season 0.

Разработчики из Amazing Seasun выпустили Mecha Break, бесплатный мультиплеерный боевик, вдохновлённый Titanfall 2 и Armored Core.

В первые 10 минут после релиза игру запустили более 50 тысяч человек одновременно. Её запуск сопровождается Season 0, который предлагает полно сезонных активностей и наград.

В игре есть несколько режимов: командные бои 3 на 3 и 6 на 6, а также формат в духе extraction-шутеров, где команды ищут ресурсы и пытаются эвакуироваться.

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На старте доступно 15 уникальных мехов (в игре они называются Strikers), каждый со своим стилем боя, оружием и способностями.

Большая часть внимания уделяется кастомизации: можно настраивать как самих мехов (внешность, детали, снаряжение), так и своих пилотов.

Персонажи живут на базе, где можно сменить декор и взаимодействовать с окружением: от анимаций до, как утверждают разработчики, "интерактивных космических туалетов".

Разработчики отдельно подчёркивают, что ты играешь не за меха, а именно за пилота, это влияет на подачу сюжета и механику прогресса.

Однако ещё до релиза игроки отмечали агрессивную монетизацию. В игре множество валют, премиальных уровней, скинов и ежедневных активностей, всё в духе мобильных F2P-игр.

Игра использует сезонную модель с постепенным введением контента: карты, мехи, режимы и ивенты будут добавляться поэтапно. Уже известно, что разработчики планируют расширять механику пилотов и развивать сюжетную линию в будущих сезонах.

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