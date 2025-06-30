Список из 10 лучших бесплатных хорроров в Steam

Здесь собраны самые необычные представители жанра.

Чтобы пощекотать себе нервы, необязательно тратиться на крупные релизы. Многие разработчики выкладывают бесплатные короткие хорроры, которые могут служить как экспериментами, так и первыми шагами в создании собственных проектов.

Не все из них доведены до идеала, но среди десятков однотипных поделок иногда попадаются игры, которые способны удивить. Здесь собраны 10 бесплатных хорроров в Steam, на которые действительно стоит потратить время.

Clap Clap

Короткий хоррор, в котором ты управляешь светом в доме с помощью хлопков. Однако что-то идёт не так: свет включается не вовремя, в темноте появляются посторонние звуки, и ты начинаешь замечать чужое присутствие. Весь страх основан на нарушении привычной механики. Проходится за 10-15 минут

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Cry of Fear

Классический инди-хоррор на движке Half-Life. Изначально модификация, которая позже стала отдельной игрой. Сюжет вращается вокруг персонажа, который попадает в искажённую реальность, где границы между сном, кошмаром и действительностью стираются. Есть и ближний бой, и огнестрельное оружие, но акцент всё равно на выживании и истории.

Discussion Over Dinner

Небольшой хоррор от первого лица с элементами социальной неловкости. Главный герой вынужден участвовать в ужине с неизвестным и, судя по всему, опасным человеком. Игровой процесс включает в себя поддержание разговора, выполнение простых действий вроде поедания еды и игнорирование тревожных сигналов вокруг. Основная цель - дожить до конца вечера.

Doki Doki Literature Club!

С первого взгляда это визуальная новелла в школьных декорациях, где игрок присоединяется к литературному клубу. Однако по мере прохождения игра начинает ломать собственные правила, подменяя жанр и разрушая границы между игрой и игроком.

Fears to Fathom: Home Alone

Первая часть из серии коротких хорроров на бытовые темы. История рассказывается от лица подростка, который остался дома один. Парень начинает замечать, что кто-то проник в жильё.

Mimic Search

Хоррор с элементами расследования. Игрок берёт на себя роль детектива, которому поручено найти существо, выдающее себя за человека. Механика строится вокруг общения с персонажами и анализа поведения, нужно определить, кто говорит правду, а кто только прикидывается.

Missing Hiker

Короткая игра о человеке, который на отправился на поиски пропавшего брата. Действие разворачивается ночью, есть несколько локаций, которые нужно исследовать. Постепенно напряжение нарастает, хотя прямого ужаса здесь немного.

TELEFORUM

История о кассете, после просмотра которой люди начинают исчезать. Игрок берёт на себя роль человека, пытающегося выяснить, что стоит за слухами. Сюжет подан как смесь VHS-эстетики и интернет-страшилок начала 2000-х.

the static speaks my name

Психологическая новелла, рассказывающая о дне жизни человека, который сегодня умрёт. Несмотря на малую продолжительность, игра может оказаться эмоционально тяжёлой.

The Windows Are Gone

Герой переезжает в новый дом в надежде начать всё с нуля, но прошлое даёт о себе знать. Интерьер постепенно меняется, появляются объекты, которых не было, и становится понятно, что ни сам дом, ни внутреннее состояние героя не так стабильны, как казалось.

Ранее мы публиковали топ-20 лучших игр первой половины 2025 года по мнению критиков. Metacritic подвели первые итоги этого года.

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