Всего этот проект занял у Лоры Бейнбрех 3 месяца.

Пользовательница Laura_Beinbrech собрала полноценный терминал из Fallout. За основу она взяла старый корпус от Heathkit H89, выпущенный ещё в конце 70-х, и установила внутрь Linux Mint с ретро-оформлением.

Как рассказала Лора на Reddit, она использует эмулятор Cool Retro Term, чтобы терминал выглядел как классический интерфейс из игровой серии.

Внешне корпус украшен тематическими наклейками RobCo, Нюка-Колы и Волт-боя, а на обоях на рабочем столе герб минитменов из четвёртой части.

Видео дня

На реализацию проекта ушло почти три месяца. В компьютере ещё нет видеокарты, но он уже работает, и Лора успела написать пост о сборке прямо с него: "Тем не менее, он работает с Linux Mint в качестве основной ОС, и я как раз пишу этот пост на Reddit с него".

В будущем она планирует доработать оформление и, возможно, реализовать интерфейс из Fallout 4 на базе открытой прошивки.

Ранее мы рассказывали, что создателя Fallout заставили удалить весь код первой игры. Тиму Кейну угрожали судом, если на его компьютере останутся материалы разработки первого Fallout.

Кроме того, недавно Fallout Shelter исполнилось 10 лет. Bethesda поделилась, что игру скачали уже 230 миллионов раз.

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