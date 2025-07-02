Скорее всего, разработка ведётся под нужды будущей Playstation 6.

Главный инженер Playstation Марк Церни и вице-президент AMD Джек Хуинь объявили о совместном ИИ-проекте, который должен вывести графику и игровой процесс в играх на следующий уровень.

У себя в соцсетях Хуинь сообщил, что проект получил кодовое название Amethyst. Разработка сосредоточиться на исследовании возможностей машинного обучения улучшения графики и геймплея в играх.

Компании верят, что нейросети смогут стать ключом к переходу железа на новый этап развития. Так, как это, к примеру, сделали графические ускорители в своё время.

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Очевидно, что результаты проекта Amethyst позже будут использованы в Playstation 6. Можно предположить, что следующая консоль будет активно использовать нейросетевые апскейлеры, что позволит снизить нагрузку на железо и более широко задействовать требовательные графические технологии, ту же трассировку лучей, к примеру.

Sony уже использует собственный аналог NVIDIA DLSS в в некоторых играх на Playstation 5 Pro - PSSR. Но эта технология всё таки работает не лучшим образом.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft и AMD заключили партнёрство для создания новых консолей Xbox. Похоже, следующие приставки Xbox действительно будут работать на Windows.

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