"Многие думают, что мы очень занятые и богатые, но ничего из этого не правда", - Саманта Беар.

Карлах, Уилл и Хальсин - герои, которых запомнили все, кто играл в Baldur’s Gate 3. Но актёры, подарившие им голоса, признались, что несмотря на бешеный успех игры, предложений о работе после релиза больше не стало.

На Comic Con в Нидерландах актёры Саманта Беар, Тео Соломон и Дэйв Джонс рассказали, как изменилась их жизнь после выхода хита от Larian. Фанаты узнают их, делают арты, приглашают на фестивали, но за пределами сообщества всё как раньше:

"Люди думают: 'О, ты озвучил персонажа в Baldur’s Gate 3? Ты теперь, наверное, нарасхват и купаешься в деньгах', но это совсем не так", - говорит Соломон, голос Уилла.

Саманта Беар, сыгравшая Карлах, рассказала об особенностях найма актёров озвучки в играх: "Многие думают, что мы очень занятые и богатые, но ничего из этого не правда. В Великобритании мы работаем через посредников. Эти компании часто не вникают в геймдев и относятся к тебе с подозрением, пока ты не кинешь им под нос награды и номинации. Только тогда они такие: 'А, ну ладно, можешь попробовать'".

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В играх, по словам Беар, есть странный разрыв между студиями, записывающими актёров, и теми, кто делает сами игры. Первые не следят за индустрией так, как это делают киномейкеры.

Дэйв Джонс, голос Халсина, тоже отметил, что прошлый успех в индустрии видеоигр не значит ничего: "Всё решает прослушивание. Даже если ты получил награду за лучшую роль - не факт, что тебе потом кто-то позвонит. Это обычное дело. Актёры привыкли к отказам".

Ранее Саманта Беар рассказала, что ей надоело, что её знают только за роль Карлах. Недавно её пригласили в проект, где попросили ещё раз сыграть героиню с типажом Карлах, но игра закрылась.

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