Никогда не знаешь, сможешь ли ты всё исправить патчем первого дня, говорит Оббе Вермей.

В наше время почти не бывает релизов без патча первого дня. Почти все современные игры дорабатываются уже после выхода, и только спустя недели или месяцы становятся по-настоящему завершёнными.

Но раньше всё было иначе. И именно это, как говорит бывший техдиректор Rockstar Games Оббе Вермей, делало релизы менее нервными.

"Сегодняшний подход кажется мне куда более стрессовым. Приближается дата релиза, а ты не знаешь, получится ли всё исправить патчем первого дня - это пугает".

Вермей работал над GTA: San Andreas и другими хитами Rockstar времён PS2. Он вспоминает, что в ту эпоху игру просто выпускали, без шансов что-то подлатать позже.

Видео дня

Но, по его словам, в этом была и уверенность: ты точно знаешь, в каком состоянии выходит проект.

После эры PS2 патчи стали нормой. Но, как отмечает разработчик, это не повод полностью расслабляться перед релизом. По его мнению, студии всё ещё должны стремиться к тому, чтобы выпускать максимально готовую игру.

Ранее Оббе Вермей рассказал, что Rockstar планировала добавить онлайн в серию GTA ещё в GTA 3 в 2001 году. Мультиплеер разрабатывался также и для Vice Sity, но уже на San Andreas разработчики сдались.

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