Только на экшены приходится 58% выручки в Steam.

Аналитики GameDiscoverCo провели масштабное исследование и выяснили, какие жанры приносят больше всего денег в Steam.

Вместо обычных меток, которые часто пересекаются, они присвоили каждой игре только один жанр и один поджанр, чтобы получить максимально точную картину.

Самым прибыльным оказался жанр экшен, он приносит 58 % всей выручки. Это заслуга в первую очередь Counter-Strike, Call of Duty, GTA-подобных тайтлов и выживалок вроде Rust.

Видео дня

Второе место у RPG - 17 %. Сюда попадают и Monster Hunter, и The Witcher 3, и Cyberpunk 2077.

На третьем месте стратегии - почти 14 %, и тут впереди Dota 2 и Total War. Четвёртое - за симуляторами, включая Arma, Cities: Skylines и Stardew Valley.

Внутри экшена самая доходная подкатегория - arena shooter (в основном за счёт Counter-Strike). За ним идут FPS, action-adventure и open world survival craft. Battle royale и souls-like тоже внушают, но в основном за счёт пары тайтлов, а не массовости.

В RPG топят action-RPG и MMORPG, дальше - классические CRPG вроде Baldur's Gate 3, а также японские RPG и визуальные новеллы.

В стратегиях рулит Dota 2 (как MOBA), а затем идут RTS, 4X и grand strategy - Stellaris, Civilization, Hearts of Iron.

Среди симуляторов первое место за военными и градостроительными, а также симуляторами работы, вроде Euro Truck и Farming Simulator. Меньше, но стабильно приносят гонки, ритм-игры и life sim-проекты.

Ранее мы составляли cписок из 10 лучших бесплатных хорроров в Steam. Хоть этот жанр и не попал в подборку аналитиков, это всё ещё большой пласт проектов.

Вас также могут заинтересовать новости: