Тиму Кейну угрожали судом, если на его компьютере останутся материалы разработки первого Fallout.

Тим Кейн, один из авторов Fallout, рассказал, почему оригинальная игра вряд ли когда-нибудь получит ремастер. Все исходники, включая 3D-модели и код, были уничтожены им самим под угрозой суда.

Fallout выглядит как спрайтовая игра, но внутри всё было сложнее. Персонажей, врагов и даже глиняные говорящие головы делали в 3D, в софте Maya и Alias, а потом всё это рендерили в картинки.

Весило оно немало, поэтому архивировали всё на DAT-кассеты. А эти штуки, как признаётся Кейн, живут лет десять, а потом просто начинают сыпаться. Что с ними стало - никто не знает.

Видео дня

Когда игру закончили, руководство издательства сказало Кейну удалить все материалы разработки. И он подчинился: "Когда тебе угрожают судом - ты не споришь, ты просто удаляешь".

Но всё не так плохо. Недавно выяснилось, что программистка Black Isle Ребекка Хайнеман всё же смогла вынести исходный код Fallout на CD-дисках.

По словам Кейна, всё это - результат наплевательского отношения компаний к своим же архивам. Они требуют, чтобы никто ничего не сохранял, но сами при этом всё теряют: "Меня это бесит. Если уж вы взяли на себя ответственность всё хранить, то храните. А не так, чтобы ни у кого нет права, но и у вас ничего не осталось".

В Obsidian, говорит он, всё иначе, там после релиза сохраняют и код, и ассеты. А вот Fallout был сделан в другое время, другими людьми и совсем в других условиях.

Ранее создатель Fallout вспомнил, как потратил кучу времени на исправление бага с ногами героя. В том же году вышла Diablo, где был тот же баг, но не похоже, чтобы это кого-то волновало.

Вас также могут заинтересовать новости: