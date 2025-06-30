Актриса вернулась к вредной привычке, чтобы лучше вжиться в роль Фреджайл.

Хидео Кодзима рассказал, что старается подстраивать своих персонажей под личности актёров, которые их играют. К примеру, именно так Фреджайл из Death Stranding 2 в исполнении Леи Сейду закурила, хотя в первой части такой привычки у неё не было.

Геймдизайнер поделился, что смотрел один из фильмов с участием Сейду и увидел, как она курит в кадре. Кодзиме показалось, что выглядит она при этом невероятно круто, поэтому он пригласил актрису в ресторан, чтобы обсудить с ней, согласна ли она, чтобы Фреджайл из игры начала курить.

Уже на встрече Сейду немного разочаровала Кодзиму, сказав, что она бросила сигареты. Но в какой-то момент актриса ушла из-за столика, и вскоре геймдизайнер заметил, как она курит на улице. Кодзима сильно удивился, но был рад, что всё таки сможет реализовать задуманное.

Видео дня

Вообще, это не единичный пример корректировки привычек и характеров персонажей под актёров, вспоминает Кодзима. К примеру, Клифф в Death Stranding тоже изначально не курил, но курил Мадс Миккельсен, который играл этого персонажа, и выглядел он при этом круто.

Кроме того, во времена пандемии Кодзима узнал, что Трой Бейкер любит играть на гитаре, поэтому у его персонажа Хиггса в Death Stranding 2 появился инструмент.

Ранее Хидео Кодзима рассказал, что оставил в Death Stranding 2 полно пасхалок на самого себя. Геймдизайнеру пришлось делать это самому, потому что его команда отказалась.

Вас также могут заинтересовать новости: