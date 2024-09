Датамайнеры обнаружили следы игры в базе данных PSN.

Студия Aspyr официально занимается ремастерами игр Legacy of Kain: Soul Reaver 1 и 2. По утечкам из базы данных PlayStation Network, их релиз запланирован на 10 декабря 2024 года. Эту информацию обнаружили датамайнеры, которые также нашли скриншоты и трейлер с упоминанием консолей PS4 и PS5, однако ожидается, что игры будут доступны и на других платформах.

Анонс сборника, скорее всего, состоится на предстоящем State of Play, запланированном на ночь с 24 на 25 сентября в 01:00 по киевскому времени. Если информация подтвердится, фанаты получат больше подробностей о ремастерах в ближайшее время.

Официальное описание обновлённых игр звучит так: "Спустя столетия после предательства и казни вашим бывшим повелителем Каином, вы возвращаетесь из мёртвых ради мести. Используйте силы призрака, побеждайте вампиров когтями, телекинезом и призрачным клинком. Поглощайте души врагов, чтобы стать сильнее, и переходите между мирами с помощью силы Старшего Бога."

Интерес к ремастерам появился ещё летом, когда на выставке San Diego Comic-Con заметили фигурки Каина и Разиэля на стенде издательства Dark Horse, что вызвало слухи о возвращении серии. В дополнение, в июле компания Bit Bot Media анонсировала комикс-приквел Legacy of Kain: Soul Reaver — The Dead Shall Rise, который расскажет историю Разиэля до его превращения в вампира, подтверждая тенденцию к возрождению франшизы.

Также напомним, что ремейк Star Wars: Knight of the Old Republic сейчас находится в активной разработке. Saber Interactive с нетерпением ждёт момента, когда сможет показать игру.

