"Компании гонятся за модными трендами, принимают неверные решения и не имеют чёткого творческого видения."

Игровые бюджеты растут с невероятной скоростью, однако, если верить журналисту Bloomberg и автору нескольких книг об индустрии Джейсону Шрайеру, корень проблемы лежит не только в стремлении к идеальной графике.

По его словам, куда больший урон кошелькам компаний наносит некомпетентное руководство, а также хаотичное планирование, из-за чего разработка может затянуться на долгие годы и потребовать астрономических затрат.

Мода на многопользовательские игры-сервисы иногда приводит к тому, что успешные команды, привыкшие делать одиночные игры, внезапно переключают на совершенно иные жанры. В результате разработчики месяцами не знают, чем заняться, или ждут, пока руководство придумает новую концепцию. Отсутствие чёткого видения, как отмечает Шрайер, влечёт за собой огромные потери времени и, следовательно, денег.

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"Каждый, кто проработал в индустрии видеоигр хотя бы несколько лет, может рассказать свою историю о неумелом управлении".

Речь может идти о самых нелепых причинах: от внезапного каприза руководителя до чьей-то личной неприязни к определённой механике. Команды тратят ресурсы на фичи, которые в итоге выбрасывают, или мучительно спорят о ключевых деталях проекта на этапе препродакшена.

Ещё один фактор, о котором говорит Шрайер, - это растущие расходы на зарплаты. Крупные студии нередко базируются в городах с высокими ценами на аренду жилья и прочие расходы, и содержание одного сотрудника там может достигать 15–20 тысяч долларов в месяц. Если умножить эту цифру хотя бы на сотню человек, то годовые затраты перевалят за десятки миллионов, и это при самом скромном расчёте. А ведь известные студии могут нанимать по 300 и более специалистов одновременно.

Да, реалистичная графика требует большего числа художников и инженеров, да и сроки разработки зачастую растягиваются вдвое дольше по сравнению с прошлыми поколениями. Но журналист Bloomberg подчёркивает, что именно неэффективные процессы и плохой менеджмент становятся главной причиной того, что бюджеты вылетают в стратосферу.

Шрайер напоминает, что постоянные доработки - нормальная часть любой крупной разработки, многие шедевры появлялись из-под горы лишнего контента. Однако бесконечные метания между концепциями и регулярные ошибки руководителей приводят к тому, что работники месяцами сидят без чёткого плана. А потом, когда сроки начинают поджимать, им приходится кранчить, уже не имея возможности снова что-то кардинально поменять.

"Если компании в игровой индустрии задаются вопросом, как их бюджеты выросли до девятизначных сумм, возможно, пришло время для саморефлексии и более рационального управления", заключает Шрайер. Иными словами, гонка за всё более зрелищной картинкой - это лишь вершина айсберга. В глубине скрыты организационные проблемы, которые способны превратить разработку даже самой перспективной игры в затяжной и слишком дорогой процесс.

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