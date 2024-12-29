Фотореализм в играх нужен только старшему поколению, молодые игроки предпочитают стиль, считает разработчик из Square Enix.

Всю историю игровой индустрии разработчики стремились к фотореалистичному изображению в своих играх. Теперь когда цель достигнута, крупнейшие компании оказались на распутье: продолжить улучшать картинку, но при этом работать себе в убыток, либо же перейти к стилистически обрамлённой графике.

Об этом пишет журнал The New York Times. Издание взяло Marvel's Spider Man 2 как пример одного из самых графически совершенных проектов за последние несколько лет: костюм Человека-паука физически правильно растягивается, а сам Паркер отражается в окнах небоскрёбов благодаря рейтресингу. Такое удовольствие обошлось Playstation в 300 миллионов долларов, но это не сильно помогло компании, в феврале этого года Sony сократила 900 разработчиков Marvel's Spider Man 2.

Бывший продюсер Square Enix Джейкоб Новак считает, что целевая аудитория фотореалистичной графики в играх - люди старшего поколения лет 40-50. Самые популярные игры в мире, к примеру, Minecraft, Roblox, имеют простейшую графику:

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"Высококачественная графика действительно важна только для небольшой, но громкой группы геймеров в возрасте 40–50 лет. А во что играет мой семилетний сын? Minecraft. Roblox. Fortnite"

Ещё одной причиной для успеха подобных игр является их неприхотливость к железу игрока. Условные Minecraft, League of Legends, Dota 2 запустятся, как выразился аналитик Мэттью Бол, на тостере, когда огромные проекты требуют и компьютера соответствующего.

С этого вытекает ещё одна проблема, игры становятся всё более жадными к мощностям устройства, а следовательно и к деньгам игроков, но уже не могут предложить ещё более явные улучшения в графике, развитие вышло на плато. С этим также можно связать отсутствие энтузиазма у игроков по отношению к недавно вышедшей Playstation 5 Pro.

Несколько разработчиков дали комментарий The New York Times с предложениями, как можно решить эту проблему. Дэвид Рейтман из PricewaterhouseCoopers считает, что дорогостоящую графику следует отдать в работу искусственному интеллекту, так компании смогут сильно сэкономить на разработке. Отличное поле для начала такого эксперимента - спортивные симуляторы, считает Рейтман. Там ИИ сможет собирать статистику о реальных игроках и воплощать её в графическом виде.

В то же время инди-разработчик Рами Измаил не уверен в реальности такого формата. Непонятно, как это всё будет работать и откуда искусственный интеллект будет брать данные, если использовать его не только для спортивных симуляторов.

Вместо этого, Измаил считает, что компаниям нужно двигаться в сторону более коротких игр с графикой похуже, иначе медленный упадок всей индустрии будет продолжаться:

"Как мы, как индустрия, можем создавать более короткие игры с худшей графикой, сделанные людьми, которые хорошо оплачиваются и работают меньше? Иначе, мне кажется, игровой индустрии уже грозит медленный упадок."

Ранее мы рассказывали, что учёные Имперского колледжа Лондона провели исследования и выяснили, что игры с открытым миром помогают снизить стресс и хорошо влияют на психическое состояние человека.

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