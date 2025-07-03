Лидером среди видеокарт стала ноутбучная RTX 4060, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.

Steam опубликовал свежую статистику по оборудованию пользователей за июнь 2025 года. ПК-площадка регулярно проводит опросы, чтобы определить, какие комплектующие наиболее популярны среди геймеров.

Самой популярной операционной системой остается Windows 11. За месяц она прибавила 1,5%, а общая доля приближается к 60%. "Десятку" в 2025 году используют менее 37% ПК-геймеров.

Лидером среди видеокарт является Nvidia RTX 4060 – причем не десктопная, а ноутбучная версия. Доля ускорителя выросла на 0,33% и составила 4,79%. За ней идут RTX 3060 (4,42%) и десктопная RTX 4060 (4,24%). Что до серии RTX 5000, то самой распространенной оказалась RTX 5070. Она занимает 26 строчку с долей 0,95%.

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Остальная статистика:

Самые популярные процессоры – 6-ядерные (30,32%), 8-ядерные (24,07%)

Самые популярные объемы ОЗУ – 16 ГБ (43,05%), 32 ГБ (34,37%);

Самые популярные объемы видеопамяти – 8 ГБ (33,92%), 12 ГБ (18,82%);

Самые популярные разрешения экрана – 1920x1080 (54,54%), 2560x1440 (19,86%).

Самые популярные VR-гарнитуры – Oculus Quest 2 (31,38%), Quest 3 (16,28%).

Самая популярная сборка ПК летом 2025 года включает в себя 6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и GeForce RTX RTX 4060 Laptop, а в качестве ОС геймеры выбирают Windows 11.

Ранее стало известно, что NVIDIA прекращает поддержку видеокарт GTX 700, 900 и 1000. Следующий крупный апдейт драйверов станет для них последним.

А в начале июля стартовали продажи новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 5050. Это самый доступный графический ускоритель в семействе RTX 5000, ориентированный на геймеров с ограниченным бюджетом.

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