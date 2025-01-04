Самыми громкими проектами в этом году будут Half-Life 3 и Hollow Knight: Silksong, считает Джейсон Шрайер.

Наступивший год обещает множество крупных релизов и невероятный игровой опыт. Но всё это по официальным анонсам, а что если обратиться к источнику не столь официальному, но всё равно доверенному?

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сделал свои прогнозы на 2025 год. Среди самого интересного: GTA 6 в этом году мы не увидим, а вот Half-Life 3 вполне может быть.

Индустрия начнёт возрождаться

Шрайер считает, что эпоха упадка игровой индустрии, которая началась в пандемию, закончится в этом году. Конечно, это не значит, что все компании мигом разбогатеют и вернутся к показателям до 2020 года, но определённые улучшения будут.

Шрайер считает, что эпоха упадка игровой индустрии, которая началась в пандемию, закончится в этом году. Конечно, это не значит, что все компании мигом разбогатеют и вернутся к показателям до 2020 года, но определённые улучшения будут. Никаких больше эксклюзивов

Прошлогодняя Final Fantasy VII Rebirth может быть одним из последних эксклюзивов Sony от сторонней компании. В эксклюзивности проектов больше нет смысла: игры делать дорого, а только лишь консольная аудитория не может отбить все затраты. Sony уже портировала почти все свои эксклюзивы на ПК, а Microsoft выпустит свою Indiana Jones and The Great Circle на Playstation 5.

Прошлогодняя Final Fantasy VII Rebirth может быть одним из последних эксклюзивов Sony от сторонней компании. В эксклюзивности проектов больше нет смысла: игры делать дорого, а только лишь консольная аудитория не может отбить все затраты. Sony уже портировала почти все свои эксклюзивы на ПК, а Microsoft выпустит свою Indiana Jones and The Great Circle на Playstation 5. Ubisoft ждут серьёзные перемены

Релиз Assassin's Creed Shadows станет для Ubisoft судьбоносным событием. Если игра провалится, компанию ждёт продажа, либо же поглощение китайской Tencent или арабской Saudi Arabia’s Savvy Games Group.

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GTA 6 не выйдет в 2025 году

Издатели могут много говорить о том, что Grand Theft Auto 6 обязательно успеет выйти в этом году, но Шрайер видит, что это слишком огромный и амбициозный проект, а Rockstar поклялась, что не будет заставлять своих работников кранчить на финальных этапах разработки. Всё это даёт основания полагать, что ожидаемая шестая часть выйдет уже в 2026 году.

Издатели могут много говорить о том, что Grand Theft Auto 6 обязательно успеет выйти в этом году, но Шрайер видит, что это слишком огромный и амбициозный проект, а Rockstar поклялась, что не будет заставлять своих работников кранчить на финальных этапах разработки. Всё это даёт основания полагать, что ожидаемая шестая часть выйдет уже в 2026 году. А вот Silksong выйдет

Ожидаемый сиквел хардкорной инди-метроидвании Hollow Knight: Silksong, который анонсировали ещё в 2019-м, может выйти в этом году и продаться миллионами копий.

Ожидаемый сиквел хардкорной инди-метроидвании Hollow Knight: Silksong, который анонсировали ещё в 2019-м, может выйти в этом году и продаться миллионами копий. Генеративный ИИ провалится

ChatGPT и прочие нейросети зарекомендовали себя как отличный помощник в организации работы, но творческая сторона ИИ всё ещё нуждается в серьёзной доработке. Все эксперименты с созданием ИИ-игр - провалятся, считает Шрайер. Мы уже видели, что люди не сильно хорошо относятся к таким работам на примере рекламы Coca-Cola или постера сериала "Аркейн".

ChatGPT и прочие нейросети зарекомендовали себя как отличный помощник в организации работы, но творческая сторона ИИ всё ещё нуждается в серьёзной доработке. Все эксперименты с созданием ИИ-игр - провалятся, считает Шрайер. Мы уже видели, что люди не сильно хорошо относятся к таким работам на примере рекламы Coca-Cola или постера сериала "Аркейн". Half-Life вернётся

За последний год в сети появляется множество слухов и датамайнерских находок по Half-Life 3. Несколько дней назад и вовсе появился, как считается, официальный тизер триквела. Джейсон Шрайер считает, что спустя 20 лет после второй части Valve наконец-то анонсирует Half-Life 3.

Ранее мы рассказывали, что разработчики уже не могут делать графику в играх ещё реалистичнее. The New York Times разобралась, почему так, а также взяла комментарий у некоторых разработчиков.

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