Летом стоит воспользоваться тем, что все овощи более дешевые и вкусные. Их можно мариновать или солить.
Рассказываем, как приготовить малосольные огурцы в банке, чтоб уже в ближайшие дни их попробовать.
Малосольные огурцы - классический рецепт
Овощи получатся вкусными и насыщенными. Полакомиться ими можно будет уже на следующий день. Чтоб приготовить малосольные огурцы, берем:
- литр воды;
- столовую ложку соли;
- два килограмма огурцов;
- листья смородины, хрена или винограда;
- головку чеснока;
- чайную ложку перца горошком.
Для начала нужно сделать маринад. В кастрюлю наливаем воду, всыпаем соль и ставим на плиту. После закипания и растворения соли снимаем с огня и даем немного остыть (минут пять).
На дно банки выкладываем листья. Огурцы промываем и подготавливаем - у них нужно отрезать "попки". Далее выкладываем овощи в емкость. Чеснок чистим, нарезаем и добавляем туда же вместе с перцем.
Сверху можно выложить зонтики укропа или листья винограда. Заливаем слегка остывшим маринадом - он должен быть еще теплым. Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник, когда маринад полностью остынет. Снимать пробу можно уже на следующий день.
Малосольные огурцы - рецепт на одну банку
Это простой рецепт, который позволит уже через несколько часов насладиться вкусными огурчиками. На двухлитровую банку берем:
- 1-1,5 килограмма огурцов;
- две столовые ложки соли;
- листья вишни, хрена или соцветия укропа;
- 10 граммов перца чили;
- 500-800 миллилитров воды;
- головку чеснока.
Огурцы промываем и замачиваем в воде на 20 минут. Благодаря этому они будут хрустящими.
Промываем листья и крупно нарезаем. Перец нарезаем на тонкие кружочки, а чеснок можно оставить целым или делить пополам.
В банку выкладываем листья, чеснок, перец, корень хрена и очень плотно размещаем огурцы. Насыпаем соль и заливаем водой. Стоит выбрать столовую с нейтральным вкусом или газированную.
Оставляем так на два часа при комнатной температуре, а затем еще на три-четыре - в холодильнике. Малосольные огурцы - готовы.