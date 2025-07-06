Малосольные огурцы - это быстрая закуска, которую легко приготовить небольшой порцией у себя дома.

Летом стоит воспользоваться тем, что все овощи более дешевые и вкусные. Их можно мариновать или солить.

Рассказываем, как приготовить малосольные огурцы в банке, чтоб уже в ближайшие дни их попробовать.

Малосольные огурцы - классический рецепт

Овощи получатся вкусными и насыщенными. Полакомиться ими можно будет уже на следующий день. Чтоб приготовить малосольные огурцы, берем:

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литр воды;

столовую ложку соли;

два килограмма огурцов;

листья смородины, хрена или винограда;

головку чеснока;

чайную ложку перца горошком.

Для начала нужно сделать маринад. В кастрюлю наливаем воду, всыпаем соль и ставим на плиту. После закипания и растворения соли снимаем с огня и даем немного остыть (минут пять).

На дно банки выкладываем листья. Огурцы промываем и подготавливаем - у них нужно отрезать "попки". Далее выкладываем овощи в емкость. Чеснок чистим, нарезаем и добавляем туда же вместе с перцем.

Сверху можно выложить зонтики укропа или листья винограда. Заливаем слегка остывшим маринадом - он должен быть еще теплым. Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник, когда маринад полностью остынет. Снимать пробу можно уже на следующий день.

Малосольные огурцы - рецепт на одну банку

Это простой рецепт, который позволит уже через несколько часов насладиться вкусными огурчиками. На двухлитровую банку берем:

1-1,5 килограмма огурцов;

две столовые ложки соли;

листья вишни, хрена или соцветия укропа;

10 граммов перца чили;

500-800 миллилитров воды;

головку чеснока.

Огурцы промываем и замачиваем в воде на 20 минут. Благодаря этому они будут хрустящими.

Промываем листья и крупно нарезаем. Перец нарезаем на тонкие кружочки, а чеснок можно оставить целым или делить пополам.

В банку выкладываем листья, чеснок, перец, корень хрена и очень плотно размещаем огурцы. Насыпаем соль и заливаем водой. Стоит выбрать столовую с нейтральным вкусом или газированную.

Оставляем так на два часа при комнатной температуре, а затем еще на три-четыре - в холодильнике. Малосольные огурцы - готовы.

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