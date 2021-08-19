Соискателям обещают конкурентную заработную плату, уроки английского и дружный коллектив из 300 сотрудников.

Украинская студия GSC Game World, работающая над долгожданным шутером S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, открыла 32 новых вакансии.

Об этом разработчики сообщили на сайте LinkedIn.

"В настоящее время мы набираем персонал для множества отделов и проектов. Так что, если вы начинающий разработчик или просто планируете присоединиться к семейству разработчиков игр – ознакомьтесь с этими вакансиями", – написали в GSC.

Студия ищет специалистов в разных направлениях – от программистов и геймдизайнеров до тестировщиков, нарративных дизайнеров и левел-дизайнеров.

Соискателям обещают конкурентную заработную плату, уроки английского и дружный коллектив из 300 сотрудников. За некоторыми исключениями практически все вакансии штатные. Поэтому зарубежным разработчикам нужно будет переехать в Украину.

"Если вы из-за рубежа – возможно, пришла пора для смены обстановки, Украина прекрасна в это время года", – написали разрабочики.

Напомним, что недавно студия сообщила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Релиз игры все еще назначен на 28 апреля 2022 года. Шутер выйдет на ПК и Xbox Series X, где пополнит библиотеку сервиса Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – подробности

Действие сиквела развернется в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

Разработчики обещают реализовать нелинейную историю с разнообразными вариантами развития событий, которые приведут к разным концовкам.

Графика нового поколения, созданная с использованием передовых технологий фотограмметрии и сканирования.

Продвинутая система искусственного интеллекта и усовершенствованная система симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Иммерсивные механики выживания такие как голод, сон, кровотечение, облучение.

Динамическая смена погоды и цикл дня и ночи.

30 видов оружия с возможностью модификаций.

В игре будут как обычные, так и архи-аномалии – уникальные и более разрушительные.

Возможность устанавливать пользовательские моды.

Автор: Сергей Коршунов