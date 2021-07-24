S.T.A.L.K.E.R. 2 я тебе дал, но в благородство играть не буду. Об отношении разработчиков к украинским игрокам

Почему разработчики самой известной украинской игры показывают на весь мир трейлеры на русском языке? Правда ли, что слухи о тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2 Моргенштерном являются недоразумением? Зачем разработчики неправильно перевели на английский название украинского города. А главное, почему они открываются обо всем этом говорить? Разбираемся в нашем материале.

S.T.A.L.K.E.R – одна из немногих игр, ставших без преувеличения культовой на всем постсоветском пространстве. И мы очень гордимся тем, что ее сделали в Украине. А вот разработчики горячо ожидаемого S.T.A.L.K.E.R. 2, видимо, нет. По крайней мере так выглядят их действия со стороны. Начиная с русскоязычного трейлера на международной выставке E3, неправильного написания подзаголовка Chernobyl, заявления Моргенштерна о том, что он будет тестировать игру, и заканчивая полным нежеланием авторов общаться с украинской прессой.

Давайте разберемся, почему так происходит. Это банальное недопонимание или студии GSC Game World действительно плевать на украинскую аудиторию?

Клубок противоречий

В этом году GSC Game World начала активно продвигать S.T.A.L.K.E.R. 2. Но с каждым новым действием разработчиков, с каждым трейлером и публичным высказыванием появляется все больше противоречий. И у нас безусловно накопилось много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Однако студия упорно не хочет общаться. Причем не только с нами, но и с другими украинскими медиа. За три месяца неоднократных попыток наладить диалог, я получил от PR-менеджера GSC Захара Бочарова только один ответ о том, что сейчас у него очень много интервью. При попытке договориться об удобном времени, дне и месяце для общения, ответа не последовало. Впрочем, и многочисленных интервью от других изданий я тоже нигде не увидел. Кроме одного, которое Бочаров дал российскому порталу DTF, где он, собственно, и работал ранее. О нем мы поговорим чуть ниже. Возможно просто у пиарщика "Сталкера" действительно нет времени даже на сообщение ответить. Но почему-то есть время обсудить в Facebook деревянный постер с логотипом игры. Наверное, это важнее…

Так вот о противоречиях. Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 прогремел почти год назад. Это был полутораминутный ролик без слов, но зато с одной важной деталью. Ее можно разглядеть на колбе "Жовтий 11". В ней плавает мутант, а на стекле очень мелким шрифтом написан отрывок из поэмы "Катерина" Тараса Шевченко. Приятная пасхалка. Не в лоб, довольно изящно. Но на этом "заявления" разработчиков заканчиваются.

Уже в июне 2021-го, спустя месяц после напряженной ситуации с войсками РФ у границ Украины, на выставке E3 студия показывает второй полноценный трейлер… на русском языке. То есть, украинцам еле заметную надпись на колбе с мутантом, а всему миру трейлер на русском? И это в такое время! Липсинк, говорят разработчики, записывался на русском, вот и решили такой вариант озвучки презентовать всему миру. "Решили, что так будет атмосфернее" – добавляет Захар Бочаров в интервью DTF. Ирония в том, что именно качество озвучки и не понравилось многим зрителям, посмотревшим трейлер.

Почему я вообще придираюсь к этим деталям? А потому что сама ситуация выглядит так, будто разработчики добровольно позволяют присвоить свои достижения кому-то еще. Просто почитайте комментарии под вторым трейлером "Сталкера". Там люди уже на полном серьезе доказывают, что студия хоть и украинская, но делают игру россияне. Ну это ж просто какие-то комментаторы на YouTube, чего их слушать? Ведь так? Не совсем. Все это результат плохого позиционирования, когда разработчики сами четко не заявляют о себе. К чему это приводит? Например, к тому, что издание GameSpot публикует трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, подписывая так: "постапокалиптический хоррор и шутер от первого лица, действия которого разворачиваются в России". И только спустя месяц, после обращения разработчиков и массы комментариев с замечаниями, издание "перенесло" место действия игры в Украину.

То есть разработчикам и фанатам буквально пришлось доказывать западному изданию, что Чернобыль находится в Украине. Конечно, можно все свалить на некомпетентных журналистов с "тройкой" по географии. Но их то как раз понять можно: игра от какой-то восточноевропейской студии, в трейлере говорят по-русски… Может все-таки стоило более конкретно обозначить, где находится студия, и где происходят события игры?

Но если в данной ситуации разработчики еще хоть как-то попытались исправить положение, дальше им уже было плевать. Все на той же E3 второй S.T.A.L.K.E.R. получил подзаголовок – Heart of Chernobyl. Украинцы в сети справедливо возмутились, почему транслитерацию делали с русского языка? Ведь по правилам UNCSGN и UNGEGN, группы экспертов ООН по географическим названиям, транслитерация населенных пунктов должна проводиться только с государственного языка той страны, где и расположен населенный пункт. То есть, нужно было написать Chornobyl, а не Chernobyl. Почему сделали иначе? Разработчики никак не прокомментировали этот момент. К слову, в Твиттере даже хештег ChornobylNotChernobyl появился.

Еще один вопрос, оставшийся без официального ответа, это причастность Моргенштерна к тестированию игры. Напомним, что этот российский артист внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В прошлом году, выступая в Одессе, он назвал день траура по случаю пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса "е**ной показухой". В этом году Моргенштерн в подкасте Данилы Поперечного заявил, что будет тестировать S.T.A.L.K.E.R. 2. Естественно, украинским поклонникам игры такое не понравилось. На справедливое возмущение был дан ироничный ответ: "Мы еще не комментировали ничего по этому поводу, а уже пошли обиды", – написал Захар Бочаров в Твиттере.

И самое интересное здесь то, что в итоге PR-отдел GSC Game World так ничего официально и не прокомментировал. В результате хоть как-то пролить свет на эту ситуацию удалось украинскому блогеру OldBoi, который пообщался с двумя другими сотрудниками студии, Евгением Базаровым и Максимом Ткаченко, коммьюнити-менеджерами GSC. Они объяснили, что произошло недоразумение. И что с Моргенштерном у них нет никаких договоренностей.

Разумеется, что даже если договоренностей никаких и не было, PR-службе студии выгоды подобные инфоповоды. Но какой ценой? Ведь не прокомментировать ситуацию официально, в своих соцсетях или на сайте, это уже неуважение к украинским игрокам.

Создается впечатление, что GSC Game World – это не сплоченная команда разработчиков, а огромная корпорация с офисами в разных часовых поясах, и проблемами с коммуникацией. Но ведь это не так. Написать изданию о том, чтобы исправить описание к ролику или дать комментарий на болезненную тему – не займет много времени. А в те редкие моменты, когда разработчики все же общаются с прессой (разумеется, не с украинской), то льют слишком много воды. Вот в том же интервью DTF журналист задает вопрос о том, кто пишет диалоги в S.T.A.L.K.E.R. 2, так как в трейлере они показались слишком театральными. На что Бочаров дает исчерпывающий ответ: "Пишут сценаристы и нарративщики – точно так же, как в других компаниях". Но это все равно что на вопрос: "Кто убил Кеннеди?" ответить: "Убийца". Неужели нельзя было дать хоть немного конкретики? К примеру, что одним из нарративных дизайнеров S.T.A.L.K.E.R. 2 работает Сергей Тен, отвечавший ранее за сценарий к The Sinking City. Так мы хотя бы будем иметь представление о том, на каком уровне будут реализованы сюжет и диалоги. К слову Тен с командой нарративщиков во Frogwares очень качественно подходил к написанию англоязычного сценария The Sinking City, прорабатывая различные диалекты и прочее.

Так что не вижу никаких причин, почему нужно было это скрывать. Тем более, что вся информация есть в открытом доступе.

Ложка меда?

Наряду с английской и русской озвучкой в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет еще и украинская. Вы скажете, что вот он, главный маркер того, как GSC печется об украинских геймерах. Ведь сделать полноценную локализацию еще на одном языке стоит денег, а значит студия рассчитывает на этот рынок или по крайней мере отдает дань уважения. Отчасти в этом есть зерно истины. Вот только попросить украинских актеров проговорить реплики на русском и украинском – это не то же самое, что искать других актеров для локализации на английском, к примеру. То есть сил будет потрачено меньше. И с учетом всех вышеописанных фактов, украинская озвучка теперь выглядит не как позиция разработчиков, а как кость, брошенная игрокам, мол, чтобы не устраивали скандал, что украинская игра выйдет без локализации на родном языке.

Похожим образом выглядят и различные устройства, которые судя по всему, в игре на всех языках будут носить украинские названия. Как, к примеру, "Гілка", о которой с отчетливой "Ґ" в произношении рассказывал московский пиарщик "Сталкера" в дневнике разработчиков.

Нужно ли вообще разработчикам показывать, что S.T.A.L.K.E.R. 2 – это украинская игра?

В игровой индустрии не очень принято делить игры на принадлежность к определенному государству. В основном потому, что в крупных компаниях работают специалисты из разных стран. Никто же не говорит, что Assassin’s Creed – это французская игра. Да, Ubisoft – французская компания, но у нее есть множество дочерних студий во многих уголках мира, включая Украину.

С другой стороны, мы все прекрасно знаем, что Genshin Impact – это китайская игра, The Witcher 3 – польская, а Final Fantasy – японская. Причем последняя принадлежит к целому жанру, названному в честь страны, речь про JRPG, японские ролевые игры. Более того, недавно на церемонии открытия Олимпиады в Токио оркестр с гордостью играл музыкальные композиции из культовых игр, созданных в Японии.

Получается, все же есть примеры, когда мировая общественность четко понимает, где была создана игра. Даже, если в тех студиях были сотрудники и из других стран. Более того, такие примеры есть и в Украине: вспомнить хотя-бы ачивку "Декоммунизация" в Metro Exodus, которую дают за разрушение памятника Ленину. Или же вступительные титры к игре Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, которые студия Frogwares посвятила Небесной сотне. Причем разработчики пожертвовали контрактом с российским издательством "Софтклаб", но не стали убирать надпись.

Разумеется, никто не говорит о том, что персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2 должны носить вышиванки и распевать под гитару у костра украинский гимн. Но хотя бы можно четко обозначить свою позицию относительно болезненных для украинцев тем. Тем более, что на это есть запрос от аудитории.

Да, разработчики общаются с коммьюнити, периодически выдавая новую порцию шифров. Но это рассчитано исключительно на людей уже знакомых с серией. А если взглянуть на последние исследования украинского рынка, проведенные компанией NielsenIQ, то S.T.A.L.K.E.R. даже не входит в топ-20 самых известных игр среди украинских геймеров. Так что одних шифров мало. Понятно, что GSC Game World хочет максимально абстрагироваться от политики и просто сделать хорошую игру. Но совсем игнорировать родной рынок – неправильно.

Сергей Коршунов

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