В раннем доступе будет много ограничений, а большинство самых интересных фич разработчики сделают к релизу.

В преддверии выхода inZOI, симулятора жизни, который, как постоянно твердят фанаты, станет "убийцей The Sims" разработчики провели сессию вопросов и ответов, где раскрыли ряд технических и геймплейных деталей.

Игра выйдет в раннем доступе, поэтому многие геймплейные фичи будут доступны не сразу, о чём предупреждают разработчики.

Кастомизация и геймплей

Рост персонажей менять нельзя.

В одном доме может жить до 8 Зои. Если их уже 8, беременность будет невозможна.

Ползунки тела улучшены, но крайние значения могут привести к графическим багам.

Татуировки пока только на шею и лицо, но к августу обещают добавить возможность забить всё тело. Также планируется генерация татуировок с помощью ИИ.

Жизнь и взаимодействия

Сексуальные сцены присутствуют, но, как и в The Sims, без реалистичных подробностей.

Беременность стала глубже проработана: появятся тяга к разной еде, возможность делиться новостью с друзьями и другие механики.

Зои не раздеваются при приёме душа, а остаются в полотенце.

Домашние животные пока не добавлены, разработчики считают их реализацию слишком сложной для раннего доступа.

Школы не будут активными локациями, но их добавят позже.

Построить город с нуля нельзя, поскольку города в игре слишком масштабны для подобной системы.

Работа на фрилансе возможна: среди профессий уже подтверждена карьера писателя.

Технологии и функционал

Отслеживание мимики на Android пока под вопросом, так как у Apple есть патент на аналогичную технологию. Разработчики ищут альтернативы, например, поддержку веб-камер.

Система памяти персонажей не готова, но в будущем она позволит отслеживать ключевые моменты жизни, такие как свадьбы и разводы.

Поддержка контроллеров отсутствует, но в перспективе появится.

Steam Deck официально не поддерживается, но в тестах игра запустилась без проблем.

Мир и симуляция

ИИ Зои в будущем могут применить к животным, но не в раннем доступе.

Возможность плавать в работе, но в раннем доступе её пока что не будет.

Госпитали планируются, но пока их дорабатывают, чтобы сделать максимально интерактивными.

Убийства в игре отсутствуют, но можно устраивать пожары, которые могут привести к гибели персонажей.

Моды и инструменты ИИ

Моддинг расширен: теперь можно менять не только одежду, но и другие элементы, благодаря переходу с Lua на Unreal Blueprint.

Самая необычная функция - 3D-печать объектов. Можно загрузить какую-нибудь картинку, а ИИ превратит её в 3D-модель внутри игры, которую можно распечатать на принтере. Так можно загрузить оружие, крылья и т.п.

Разное

Будет больше афро-причёсок, но разработчики отмечают, что они требуют в 3 раза больше ресурсов, чем прямые волосы. Если ваш ПК не справляется, придётся либо снизить настройки, либо выбрать "стиль лысого аристократа".

Релиз inZOI в раннем доступе запланирован на 28 марта.

Видео дня

Ранее геймдиректор inZOI рассказывал, что не считает свою игру конкурентом The Sims. Цель inZOI - подарить игрокам уникальный, ни на что не похожий опыт, а не пытаться кому-то противостоять.

Вас также могут заинтересовать новости: