В преддверии выхода inZOI, симулятора жизни, который, как постоянно твердят фанаты, станет "убийцей The Sims" разработчики провели сессию вопросов и ответов, где раскрыли ряд технических и геймплейных деталей.
Игра выйдет в раннем доступе, поэтому многие геймплейные фичи будут доступны не сразу, о чём предупреждают разработчики.
Кастомизация и геймплей
- Рост персонажей менять нельзя.
- В одном доме может жить до 8 Зои. Если их уже 8, беременность будет невозможна.
- Ползунки тела улучшены, но крайние значения могут привести к графическим багам.
- Татуировки пока только на шею и лицо, но к августу обещают добавить возможность забить всё тело. Также планируется генерация татуировок с помощью ИИ.
Жизнь и взаимодействия
- Сексуальные сцены присутствуют, но, как и в The Sims, без реалистичных подробностей.
- Беременность стала глубже проработана: появятся тяга к разной еде, возможность делиться новостью с друзьями и другие механики.
- Зои не раздеваются при приёме душа, а остаются в полотенце.
- Домашние животные пока не добавлены, разработчики считают их реализацию слишком сложной для раннего доступа.
- Школы не будут активными локациями, но их добавят позже.
- Построить город с нуля нельзя, поскольку города в игре слишком масштабны для подобной системы.
- Работа на фрилансе возможна: среди профессий уже подтверждена карьера писателя.
Технологии и функционал
- Отслеживание мимики на Android пока под вопросом, так как у Apple есть патент на аналогичную технологию. Разработчики ищут альтернативы, например, поддержку веб-камер.
- Система памяти персонажей не готова, но в будущем она позволит отслеживать ключевые моменты жизни, такие как свадьбы и разводы.
- Поддержка контроллеров отсутствует, но в перспективе появится.
- Steam Deck официально не поддерживается, но в тестах игра запустилась без проблем.
Мир и симуляция
- ИИ Зои в будущем могут применить к животным, но не в раннем доступе.
- Возможность плавать в работе, но в раннем доступе её пока что не будет.
- Госпитали планируются, но пока их дорабатывают, чтобы сделать максимально интерактивными.
- Убийства в игре отсутствуют, но можно устраивать пожары, которые могут привести к гибели персонажей.
Моды и инструменты ИИ
- Моддинг расширен: теперь можно менять не только одежду, но и другие элементы, благодаря переходу с Lua на Unreal Blueprint.
- Самая необычная функция - 3D-печать объектов. Можно загрузить какую-нибудь картинку, а ИИ превратит её в 3D-модель внутри игры, которую можно распечатать на принтере. Так можно загрузить оружие, крылья и т.п.
Разное
- Будет больше афро-причёсок, но разработчики отмечают, что они требуют в 3 раза больше ресурсов, чем прямые волосы. Если ваш ПК не справляется, придётся либо снизить настройки, либо выбрать "стиль лысого аристократа".
Релиз inZOI в раннем доступе запланирован на 28 марта.
Ранее геймдиректор inZOI рассказывал, что не считает свою игру конкурентом The Sims. Цель inZOI - подарить игрокам уникальный, ни на что не похожий опыт, а не пытаться кому-то противостоять.