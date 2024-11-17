В игре реально придётся ходить на работу.

Разработчики inZOI, симулятора жизни с фотореалистичной графикой, показали 30 минут геймплея своей игры.

В презентации главная героиня прогуливается по парку развлечений. Игроку дают возможность прокатиться на карусели и американских горках. Тут же можно оценить диалоговую систему, явно вдохновлённую серией The Sims. Героиня может общаться с работниками парка вежливо, саркастично, радостно.

После прогулки игрок решает, что пора бы купить дом. Кастомизация жилища, опять же, в точности как в Симсах. Игрок может покупать и расставлять мебель, технику, менять планировку.

Также показали меню смартфона, где, похоже, будет большинство взаимодействий с миром. С помощью устройства можно найти работу, купить собственну машину, поддерживать общение с близкими людьми.

В презентации все вакансии, на которые претендует главная героиня, оказываются уже неактуальными, возможно, разработчики ещё просто не закончили этот функционал. По заверениям студии Krafton, механика работы в inZOI будет намного глубже, чем в современных The Sims. Игроку придётся действительно ходить на работу и выполнять там свои рабочие обязанности.

Релиз inZOI в раннем доступе запланирован на 28 марта. Игра будет доступна в Steam.

Напомним, что недавно Bethesda показала 15 минут геймплея новой игры про Индиану Джонса.

Немного о inZOI

InZOI - предстоящая компьютерная игра в жанре симулятора жизни, разрабатываемая южнокорейской компанией Krafton под руководством геймдизайнера Хёнджуна Кима, давнего фаната The Sims. Игра стремится предложить новое поколение симуляторов жизни с ультрареалистичной графикой на базе Unreal Engine 5 и усовершенствованным искусственным интеллектом персонажей.

В InZOI игрок управляет "зоями", виртуальными людьми, за которыми необходимо следить, удовлетворяя их базовые потребности, помогая им в карьерном росте, развитии отношений и создании семей. Игра отличается акцентом на южнокорейскую культуру и стремится внедрить элементы геймплея, которых не хватает в существующих симуляторах жизни, таких как The Sims. Это включает в себя более глубокую проработку персонажей, открытые игровые миры и возможность влиять на виртуальное общество.

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