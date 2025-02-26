В первую очередь InZOI должна дарить уникальный, ни на что не похожий опыт.

С самого момента анонса симулятор жизни InZOI окрестили главным конкурентом и "убийцей" The Sims. Но, как оказалось, геймдиректор проекта так не считает.

По словам геймдиректора Хёнчжун Кима, inZOI не стоит рассматривать как прямого соперника The Sims, а скорее как альтернативу для любителей жанра.

Он признаёт, что The Sims имеет внушительное наследие, достичь которого в короткие сроки практически невозможно. Всё дело в сложности жанра, симуляторы жизни охватывают настолько широкий и многогранный аспект, что запечатлеть все его нюансы невероятно трудно:

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"Наша цель - предоставить иной опыт, подчеркнув наши уникальные особенности. Inzoi создана для того, чтобы позволить игрокам свободно формировать жизнь, которую они хотят, используя различные творческие инструменты".

Проект уже привлёк внимание благодаря своей гиперреалистичной графике и NPC с продвинутым искусственным интеллектом на основе технологий Nvidia. Главной идеей игры является максимальная свобода игрока в создании жизни своей мечты.

Выход InZOI в ранний доступ запланирован на март этого года.

Ранее мы рассказывали, что в Steam вышли переиздания первых двух The Sims, но не всё так гладко.

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