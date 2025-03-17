People Can Fly много лет делали Gears of War для Xbox совместно с Epic Games.

Польская студия People Can Fly, известная по Outriders и Gears of War, работает над новой игрой, основанной на одной из франшиз PlayStation.

Какая именно это будет серия - загадка, так как компания не раскрывает никаких подробностей. Пока что известно только то, что студия заключила контракт с Sony Interactive Entertainment и занялась разработкой прототипа.

Это далеко не первый случай, когда People Can Fly сотрудничает с игровыми гигантами. В прошлом году стало известно, что студия работает над еще одним проектом совместно с Microsoft. В её портфолио также есть такие проекты, как Bulletstorm, Gears of War и участие в разработке Fortnite. В какой-то момент она даже принадлежала Epic Games, но в 2015 году вновь стала независимой.

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При этом у студии были и неудачи. В 2022 году Take-Two Interactive отказалась издавать их кооперативный экшен-RPG Project Dagger, что в итоге привело к полному закрытию проекта. Кроме того, не сложилось сотрудничество со Square Enix, в результате People Can Fly пришлось уволить более 30 разработчиков.

Ранее мы рассказывали, что Playstation провела массовые сокращения в PlayStation’s Visual Arts, подразделении, которое занималось визуалом эксклюзивов компании.

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