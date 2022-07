Игра недолго пробудет временным эксклюзивом PlayStation 5.

Недавно анонсированный ремейк The Last of Us недолго пробудет временным эксклюзивом PlayStation 5. Один из разработчиков игры пообещал, что она появится на персональных компьютерах "чуть позже" после релиза на PS5. Такая формулировка намекает на выход в ноябре-декабре 2022 года.

Соответствующая информация поступила от старшего художника по текстурам окружения Джонатана Бенайноуса из Naughty Dog. Он поделился на личном аккаунте в Twitter ссылкой на недавнюю демонстрацию ремейка The Last of Us. Пользователь под псевдонимом Charble675 в комментарии под публикацией заявил, что счастлив видеть TLoU на ПК с обновленной графикой и геймплеем.

На это Бенайноус ответил: "Рад слышать, что вы в восторге! Версия для ПК выйдет немного позже, но очень скоро после релиза на PS5".

Обычно такая формулировка означает запуск через два или три месяца. И раз The Last of Us Part I 2 сентября появится на PlayStation 5, то на ПК она должна заглянуть в начале ноября или декабря.

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработают с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализуют анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU будет поддерживать особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет останутся без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind.

Вас также могут заинтересовать новости: