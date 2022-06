В список вошли два известных проекта.

Надежный инсайдер billbil-kun раскрыл состав июльской подборки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus Essential, то есть стандартного формата. В нее войдут Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan и Arcadegeddon.

Информатор опубликовал утечку на форуме Dealabs. Сведениям billbil-kun можно доверять, ведь он постоянно раскрывает игры из грядущих подборок для подписчиков PS Plus. Инсайдер рассказывает о бесплатных проектах до официального анонса, и он еще не ошибался.

Согласно свежей публикации billbil-kun, новая подборка будет доступна с 5 июля до 2 августа. А пока что пользователи могут получить июньские бесплатные игры — God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl.

Подробнее о проектах из июльской подборки PlayStation Plus

Crash Bandicoot 4: It's About Time — это платформер от студии Toys For Bob и издательства Activision. Сюжет в игре посвящен спасению пространственно-временного континуума от уничтожения. Геймплей в проекте традиционный для жанра, однако разработчики сумели реализовать много уникальных испытаний. Они добавили в Crash Bandicoot 4 смену перспективы, перемотку времени, переключение гравитации и прочее. А еще у каждого персонажа в игре есть умения, которые применяются при прохождении уровней.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan — это интерактивное хоррор-кино от Supermassive Games и Bandai Namco Entertainment. В игре рассказывается о группе подростков, оказавшейся на корабле-призраке. Здесь герои столкнутся со сверхъестественными явлениями и другими опасностями. Главная задача в проекте — выживание, а оно зависит от решений пользователя. Остальной геймплей сводится к изучению местности и QTE-ивентам.

Arcadegeddon — это многопользовательский шутер от студии IllFonic. В игре есть несколько режимов, а основной из них — прохождение локаций в кооперативе. Пользователи должны искать сундуки, уничтожать врагов и сражаться с боссами. Разработчики также реализовали командные PvP-стычки.

