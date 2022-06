В список вошел один из громких эксклюзивов PlayStation 4.

Sony раскрыла состав июньской подборки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. В нее вошли God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl.

В официальном сообщении в блоге PlayStation сказано, что все игры доступны владельцам PS4 и PS5. Правда, пользователи PlayStation 5 и так могли играть в God of War, так как она присутствует в PS Plus Collection. Добавить проекты из свежей подборки в собственную библиотеку можно с 7 июня. А до тех пор пользователи могут заполучить майскую подборку — FIFA 22, Tribes of Midgard и Curse of the Dead Gods.

Подробнее о бесплатных играх для подписчиков PS Plus в июне

God of War — продолжение и переосмысление знаменитой серии слешеров от Santa Monica Studio. В игре рассказывается история постаревшего Кратоса, который недавно потерял жену Фэй. Теперь он должен развеять ее прах с вершины самой высокой горы во всех девяти мирах скандинавской мифологии. Путешествует главный герой с сыном Атреем, а взаимоотношения между ними занимают важную часть в сюжете. Что касается геймплея, то он включает сражения, поиски секретов, прокачку, решение головоломок и прочее.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker — это многопользовательский трехмерный файтинг во вселенной аниме "Наруто". В игре предстоит собрать команду из четырех ниндзя и сражаться с другими людьми по сети. Проект включает множество знаменитых героев из анимационного сериала со своими приемами и уникальными особенностями.

Nickelodeon All-Star Brawl — это файтинг в духе Super Smash Bros. Ultimate с героями из мультфильмов Nickelodeon. Среди персонажей в игре представлены Губка Боб, Патрик, Гарфилд, Леонардо и Микеланджело из "Черепашек-ниндзя" и другие. Сражения в проекте разворачиваются на разнообразных аренах. Цель пользователя — вытолкнуть врага за пределы локации.

