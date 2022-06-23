Теперь есть три плана со своими преимуществами.

В марте текущего года Sony объявила об изменениях в работе PlayStation Plus. Сервис решили значительно расширить, включить в него дополнительные преимущества и разделить на три формата: Essentials, Extra и Deluxe. Ранее их запустили в Азии, Японии и Северной с Южной Америках. А теперь пришла очередь Европы, включая Украину. Мы собрали всю необходимую информацию об обновленном сервисе.

План Essentials — это стандартная подписка, которая действовала и ранее. Пользователи получат доступ к ежемесячным раздачам игр, каталогу PlayStation Plus Collection, многопользовательскому режиму, облачному хранилищу, эксклюзивным скидкам и материалам. Именно на этот формат перевели всех подписчиков, у которых была оплачена PS Plus.

В варианте Extra ко всем вышеперечисленным преимуществам добавляется отдельный каталог, который включает до 400 игр от внутренних студий Sony и партнеров. Сюда входят Returnal, Assassin's Creed Valhalla, ремейк Demon's Souls, Control и другие заметные проекты.

А в формате Deluxe появляются демоверсии и библиотека классических игр с PS1 и PS2. Пользователи смогут скачать на консоль такие хиты прошлого, как Carmageddon: Max Damage, God of War и ICO.

Здесь также важно отметить, что формат Deluxe заменяет Premium в тех странах, где не поддерживается облачный сервис PS Now. С его помощью подписчики максимального плана могут запускать игры поколения PS3. Стоимость Deluxe снижена по сравнению с Premium.

Цена обновленной PlayStation Plus в Украине

Essentials — 209 грн на месяц, 549 грн на три месяца и 1299 грн на год.

Extra — 319 грн на месяц, 899 грн на три месяца и 2149 грн на год.

Deluxe — 369 грн на месяц, 1049 грн на три месяца и 2489 грн на год.

За доплату пользователи могут сменить формат.

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