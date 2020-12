Новая игра продолжит события оригинальной трилогии

На церемонии The Game Awards 2020 был представлен дебютный трейлер новой части легендарной космооперы Mass Effect.

Трейлер новой части Mass Effect

Согласно сообщению разработчиков, команда ветеранов BioWare находится на начальных этапах производства игры.

В студии подтвердили, что новая часть продолжит события Mass Effect 3. Однако авторы не раскрыли, какой из финалов третьей части будет считаться каноничным.

Подробней о Mass Effect

Mass Effect – это культовая серия ролевых игр от студии BioWare. Действия оригинальной трилогии разворачивается в XXII веке.

Главным героем первых трех частей франшизы является капитан космического корабля "Нормандия" Шепард. История рассказывает о борьбе с древними инопланетными машинами, известными как Жнецы.

Трилогия получила признание у игроков, собрав множество наград.

В 2017 году вышла четвертая часть Mass Effect с подзаголовком Andromeda. Сюжет последней игры разворачивается через 600 лет, после событий трилогии. Andromeda была прохладно встречена фанатами первых трех частей.

На The Game Awards 2020 студия BioWare также показала трейлер четвертой части ролевой игры в жанре фэнтези – Dragon Age. Она продолжит историю Inquisition.

Трейлер новой части Dragon Age

Напомним, The Game Awards 2020 прошла в ночь с 10 на 11 декабря. Лучшей игрой года была признана The Last of Us Part II.

Автор: Сергей Коршунов