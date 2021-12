Пользователи PlayStation, Xbox и Nintendo Switch остались без подарка.

На релизе сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition отметился отвратительным качеством исполнения. В него вошли обновленные GTA III, Vice City и San Andreas, то есть три культовые части серии, однако каждая из них страдала от многочисленных технических проблем. Пользователи активно критиковали комплект ремастеров, и чтобы как-то их успокоить, Rockstar Games пообещала подарить всем покупателям Grand Theft Auto: The Trilogy оригинальные игры. На днях пользователи действительно получили подарки, но есть один нюанс. Старые части достались только тем людям, кто приобрел сборник на ПК в магазине Rockstar. Такой подход разозлил владельцев PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

На официальном аккаунте Rockstar в Twitter появилось следующее сообщение: "Все, кто приобрел версию Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition для ПК в Rockstar Store, теперь получили классические версии GTA III, Vice City и San Andreas в своей библиотеке Rockstar Games Launcher без дополнительной оплаты. В дальнейшем это предложение будет распространяться на всех, кто приобретет ПК-версию Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в Rockstar Store до 1 июля 2022 года".

Консольные игроки начали писать возмущенные комментарии под сообщением разработчиков. Они не получат никакой компенсации за плохое качество ремастеров, так как на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch нет оригиналов. Пользователи активно критикуют Rockstar за ее подход к общению с аудиторией и раздачу подарков лишь части покупателей. Пока непонятно, как студия будет решать новую проблему. На комментарии консольных игроков она никак не отреагировала.

Коротко о недочетах Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

В ремастерах почти каждый аспект визуальной составляющей был исполнен плохо. Это касается текстур, моделей, эффектов, растительности, освещения и прочего.

Обновленные версии также страдали от засилья багов. Некоторые из них ощутимо мешали проходить игры.

С момента запуска ремастеры получили несколько патчей, которые устранили часть проблем. Например, они исправили дождь в San Andreas, из-за которого ничего не было видно.

Автор: Назар Степорук