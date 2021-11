И ведь оригиналы больше не купишь.

Недавно в продажу поступил сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Он включает ремастеры трех классических частей серии — GTA III, Vice City и San Andreas. Релиз комплекта стал оглушительным провалом. Ситуация оказалась даже хуже, чем в случае с Cyberpunk 2077. Экшен-RPG от CD Projekt RED не оправдала высочайших ожиданий публики, а здесь люди просто надеялись получить нормальные ремастеры. Оказалось, не судьба.

Переиздания отметились такой горой проблем, что даже непонятно, с какой стороны ее разбирать. Там и вырезанная музыка, и сексуальная мини-игра в файлах San-Andreas, и сбои с серверами, и чего только еще нет. Параллельно пользователи ругали Grand Theft Auto: The Trilogy за катастрофическое обилие багов и отвратительную оптимизацию. УНИАН тоже поучаствовал в этом "празднике жизни" и готов рассказать, как улучшенные классические GTA оказались не такими уж улучшенными.

Верните наше угловатое детство

Для начала пройдем стандартную процедуру. Grand Theft Auto: The Trilogy — это комплект ремастеров, а не ремейков. По сравнению с оригиналами в них изменилась лишь графика и техническая составляющая. Сюжет и геймплей разработчики не трогали, поэтому говорить о них нет смысла. Каждый, кто интересуется обновленной трилогией, наверняка знает основные подробности о GTA III, Vice City и San Andreas.

Я лишь уточню, что классические части Grand Theft Auto сохранились не очень хорошо. Постановка заданий местами ощущается шаблонной, стрельба — пластиковой, а поведение персонажей — чересчур гипертрофированным. Управление машинами слегка подтянули, и это едва ли не главное преимущество ремастеров. Проходить их без ностальгических чувств я бы не рекомендовал: все-таки двадцать лет развития индустрии дают о себе знать. А если все же решитесь, то хоть "тройку" не запускайте — она чувствуется приветом из слишком далекого прошлого.

И раз с формальностями закончили, переходим к главному блюду, которым нас обещали накормить — обновленной графике. О ней мне хочется сказать так: "Верните наше угловатое детство". Grand Theft Auto: The Trilogy умудрилась испортить большинство аспектов визуальной составляющей GTA III, Vice City и San Andreas. Модели теперь выглядят не просто старыми — они по-настоящему пугают. При первой встрече с Кэнди Сакс у меня едва глаза не вытекли. А в обновленной San Andreas порой встречаются персонажи с явно непропорциональными частями тел. В этой же игре напортачили с освещением — в заставках чернокожие персонажи сливаются с местностью.

Детализации на улицах явно не хватает, тени слабые, а растительность выглядит хуже, чем в Warcraft III: Reforged. Завершают парад мыльные текстуры, которые бывает замечаешь при исследовании мира. И это я уже не упоминаю о разных мелочах, например, ошибках в надписях и отсутствии эффекта бьющегося стекла, который был в оригинальной San Andreas. В целом Grand Theft Auto: The Trilogy выглядит, как ленивая работа на быструю руку. Базовые элементы кое-как изменили, а углубляться и тщательно настраивать каждый аспект графики не захотели. Вот и получается, что куда ни глянь, а все выглядит плохо или посредственно.

Фонтан багов

Недостатки графики — это только полбеды. С ними еще можно смириться: подождать несколько обновлений, пока разработчики все исправят, а потом уже приниматься за прохождение. Но ведь в Grand Theft Auto: The Trilogy также присутствует целая феерия багов. Переиздания доверху забиты ошибками с геометрией, коллизией, анимациями, текстурами, искусственным интеллектом, отрисовкой объектов и так далее.

Перечислить каждую из них будет очень сложно. На форуме GTA энтузиасты собрали уже 12 страниц сообщений с описанием и демонстрацией разных недочетов. Там встречаются как стандартные, так и весьма изощренные баги. Например, к первым относятся неправильное сведение анимаций и объекты, которые возникают на глазах, а ко вторым – черное пятно, постепенно превращающее окружение в негатив с фотографий. Мне при знакомстве с GTA: The Trilogy встретились следующие ошибки:

Небольшие пробелы в текстурах;

Баги с искусственным интеллектом, когда прохожие внезапно начинают прыгать на капот машины главного героя;

Неправильное поведение NPC: они упирались в стены и продолжали шагать на месте. То есть разработчики не настроили их реакцию на преграды;

Баг в GTA III, который перекочевал из оригинала. Когда виляешь на машине, она постепенно увеличивается в размерах.

Вроде ничего критичного, но все равно неприятно. Разработчикам понадобится несколько крупных патчей и ворох заплаток, чтобы исправить допущенные ошибки. А ведь на их выпуск понадобится немало времени, за которое интерес к Grand Theft Auto: The Trilogy неизбежно угаснет.

Выводы

Ремастеры из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy по качеству сравнимы с переизданиями Heroes of Might & Magic III и XIII. Я никак не могу понять, куда смотрел отдел контроля качества Grove Street Games и Take-Two Interactive? А Rockstar Games чем занималась? Она ведь должна была присматривать за созданием переизданий. Почему продюсеры из состава "рок-звезд" не заставили Grove Street реализовать нормальную графику и почистить улучшенные классические GTA от багов? Ответов, увы, никто не даст. Насчет рекомендаций к покупке, думаю, вы и так все поняли. Новым пользователям здесь совсем нечего делать. А старым фанатам франшизы стоит хотя бы подождать патчей и солидных скидок.

Автор: Назар Степорук