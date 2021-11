Игра лежит на одной полке с космическим симулятором No Man's Sky, который успели значительно улучшить с момента релиза.

Выход Cyberpunk 2077 стал ударом для CD Projekt RED. Компания подверглась колоссальной критике за техническое состояние игры и консольных версий, в частности. Проект обладал таким количеством проблем, что за целый год разработчики не смогли его починить. В Cyberpunk 2077 по-прежнему встречаются баги, хоть и в меньшем количестве, чем раньше. Из-за критических недочетов игру сделали экспонатом в "Музее неудач", который расположен в Миннеаполисе.

Информация поступила от пользователя форума Reddit под псевдонимом Luffy2k19. Он посетил упомянутое заведение и на одном из стеклянных стеллажей увидел два проекта. Первым оказалась версия Cyberpunk 2077 для Xbox One, а вторым — No Man's Sky для PS4. При этом космический симулятор от Hello Games сейчас считается одной из лучших игр в своем жанре. На релизе он действительно был крайне посредственным и предлагал мало контента, но с тех пор всё изменилось. Разработчики снабдили No Man's Sky множеством обновлений с разнообразными возможностями, благодаря чему проект полностью преобразился. Cyberpunk 2077 еще только предстоит пройти этот путь. Если верить инсайдеру Тайлеру Маквикеру, CDPR все же собирается значительно улучшить свою экшен-RPG.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Полноценный релиз проекта на PS5, Xbox Series X и Series S должен был состояться до конца года, но его перенесли на первый квартал 2022-го.

Автор: Назар Степорук