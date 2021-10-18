CD Projekt RED хочет выполнить обещания, которые озвучила до релиза проекта.

Выпуск Cyberpunk 2077 нанес сильнейший удар по репутации CD Projekt RED. Игра вышла сырой и обладала кучей багов, а консольные версии были откровенно плохо оптимизированы. В проекте также не оказалось много функций, которые CDPR обещала реализовать до релиза. Это тоже стало поводом для критики. После проблемного запуска проекта генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский неоднократно подчеркивал, что студия не забросит Cyberpunk 2077, а наоборот, постарается максимально улучшить. Судя по недавнему заявлению инсайдера, это правда — компания готовится переделать многие аспекты игры.

Информацией о будущих изменениях экшен-RPG от CDPR поделился Тайлер Маквикер. Он специализируется на деятельности Valve и неоднократно публиковал правдивые данные о Half-Life: Alyx еще до ее анонса. Возможно, у него есть связи и в CD Projekt RED.

Инсайдер заявил, что разработчики будут внедрять улучшения постепенно. Полицию полностью переделают, как и сложность. Авторы хотят добавить больше ролевых элементов, подчеркнуть важность применения разного типа урона против конкретных врагов, сделать акцент на выборе экипировки и так далее. Банды станут запоминать действия игрока против них и реагировать соответствующим образом. А NPC получат больше моделей и станут вести себя корректнее.

Какой новый контент появится в Cyberpunk 2077

По словам Маквикера, в будущем игру ждет много добавок. Одна из них — трансмогрификация. Она позволит менять внешний вид снаряжения без влияния на его характеристики.

Режим "Новая игра+".

Барбершоп, где можно выбрать другую внешность главному герою.

Функцию косметического преображения квартиры Ви.

Десятки бесплатных дополнений с одеждой, транспортом и прочими мелочами, а также две крупные добавки. Одна из них посвящена району Пасифика. Ее события разворачиваются до финала Cyberpunk 2077 и не влияют на концовку.

Маквикер отдельно подчеркнул, что мультиплеер для игры снова разрабатывается. Но теперь он похож на "небольшую ММО". Выйдет ли многопользовательский компонент, пока неизвестно. CDPR может снова его отменить.

Автор: Назар Степорук