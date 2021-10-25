Руководство польской студии решило избежать очередных репутационных потерь.

На прошлой неделе выяснилось, что CD Projekt RED не выпустит обновленные версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для ПК, PS5, Xbox Series X и Series S в этом году. Разработчики не указали конкретную причину переноса, а лишь сообщили, что им нужно больше времени. Зато некоторыми сведениями на этот счет поделился инсайдер Тайлер Маквикер.

В своем свежем ролике информатор рассказал о том, как пообщался с сотрудниками CD Projekt RED. Разработчики поведали, что убедили руководство отложить дату релиза обновленной версии Cyberpunk 2077. Проект пока находится в сыром состоянии, и выпускать этот продукт на рынок нельзя. Примерно такие аргументы использовали авторы, когда рассказывали руководству CDPR о необходимости переноса. На этот раз директора послушались команду и решили избежать очередного репутационного удара.

Похожая ситуация была и перед выходом Cyberpunk 2077 в декабре прошлого года. Многие разработчики пытались достучаться до руководства и объяснить, что игра и близко не готова. Однако главы компании решили все равно выпустить продукт, ведь создателям "Ведьмака 3" простят любую оплошность.

Информацию о переносе некстген-версии The Witcher 3: Wild Hunt Тайлер Маквикер тоже пытался получить. Однако Saber Interactive, которой доверили разработку проекта, отказалась давать комментарии.

Подробнее про выход Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt на некстгене

Улучшенная версия "Ведьмака 3" на ПК, PS5 и Xbox Series отметится визуальными и техническими новшествами. Например, поддержкой трассировки лучей и ускоренными загрузками. Игра также получит мелкие DLC по мотивам сериала "Ведьмак" от Netflix.

Cyberpunk 2077 должна задействовать все функции и технические возможности новых консолей. Более конкретные детали пока отсутствуют.

Владельцам игр на PS4, Xbox One и ПК обновленные версии достанутся бесплатно.

Автор: Назар Степорук