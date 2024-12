Пока что даже примерных сроков релиза у Intergalactic: The Heretic Prophet нет.

Автор серии The Last of Us и глава Naughty Dog Нил Дракманн рассказал немного подробностей о своей новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet, которая была анонсирована сегодня на The Game Awards 2024.

Разработчик дал интервью изданию The New York Times, где рассказал, что события Intergalactic: The Heretic Prophet происходят в альтернативной реальности, где человечество начало активно изучать космос в 1986 году. Сюжет игры будет крутиться вокруг выдуманной религии, больше об истории Дракманн рассказывать не стал.

Несмотря на то, что на время событий игры с конца 20-го века прошло уже несколько тысячелетий, кажется, что технический прогресс застрял на том же уровне, что и тогда. Дракманн объяснил, что при создании визуального стиля игры он и его команда вдохновлялись классическими аниме, вроде "Ковбой Бипоп" и "Акира", где космические путешествия и высокий уровень технологического прогресса так же соседствовали с устаревшими аналоговыми устройствами. На это же намекает то, в трейлере что главная героиня буквально смотрит старое аниме на квадратном телевизоре у себя на корабле.

Над Intergalactic: The Heretic Prophet работает около 250 специалистов, а музыку для игры написал Трент Резнор, лидер группы Nine Inch Nails. Студия вернётся к жанру экшн-адвенчура, из-за которого она и стала легендарной.

