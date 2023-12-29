В уходящем году не было недостатка в качественных RPG, но есть вероятность того, что вы могли пропустить той или иной тайтл.

Жанр RPG, как и в 90-е, так и сегодня, остается одним из самых популярных жанров игр вне зависимости от платформы. В 2023 году не было недостатка в увлекательных ролевых играх, но существует вероятность того, что вы могли пропустить ту или иную игру.

Зарубежный портал Dualshockers собрал топ-10 лучших ролевых игр для ПК и не только, вышедших в этом году. Просто взглянув на этот список, вы поймете, что год был наполнен хитом за хитом.

Первое место ожидаемо досталось Baldur's Gate 3. Еще в раннем доступе она была одной из самых ожидаемых игр и на релизе этим летом смогла наделать немало шуму в информационном пространстве, покорив как заядлых фанатов партийных RPG, так и тех, кто до этого обходил данный поджанр стороной.

На 2-м месте Lies of P. Хотя дизайн уровней может быть немного линейным, выбор в диалогах может загадочным образом повлияет на историю, которая основана на сказке о Пиноккио. Это одновременно одна из лучших RPG и Soulslike-игр этого года.

Замыкает тройку лидеров Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Несмотря на статус DLC, она наравне стоит с полноценными играми 2023 года. Сложные моральные дилеммы в основной сюжетной ветке так же часто присутствуют и в побочных квестах, которые в чем-то вышла даже более захватывающей, чем основной сюжет игры.

Также в топ лучших ролевых игр 2023 года попали Starfield, Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, Sea Of Stars, Darkest Dungeon 2, Diablo 4 и Honkai Star Rail.

Что касается Starfield, то журналисты посоветовали игрокам не обращать внимание на хейт в интернете и самому оценить игру. Хотя основной квест довольно короткий, побочные квесты и ответвления имеют фирменный стиль создателей "Скайрима". А взаимодействие с основными фракциями предлагает одно из лучших повествований в играх Bethesda на сегодняшний день.

Во многих онлайн-магазинах игр, в том числе Steam продолжается большая зимняя распродажа, которую принято считать самой крупной в году. Baldur's Gate 3, Lief of P, Cyberpunk 2077 и другие RPG доступны со сниженным ценником.

Ранее журналисты Eurogamer отобрали 50 лучших игр 2023 года – интересно, что первое место отдали не Baldur's Gate 3 или The Legend of Zelda, а инди-головоломке Cocoon от создателя Limbo и Inside. В настоящий момент на нее тоже действует скидка.

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