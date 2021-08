Консольную версию древнегреческого rougelike-экшена от студии Supergiant Games на Metacritic оценили на 93 балла из 100 возможных.

Сегодня, 13 августа, rougelike-экшен Hades вышел на консоли Xbox и PlayStation. Игра с 2018 года была в раннем доступе в Epic Games Store. А ее полноценный релиз на ПК и Nintendo Switch состоялся в 2020 году. Тогда Hades получил множество наград, среди которых звание "Игра года" от GDC Awards 2021, а также титул "Лучшая ЛГБТ-игра 2020 года" по версии журнала Gayming Magazine.

На агрегаторе рецензий Metacritic "рогалик" от студии Supergiant Games получил 93 балла из 100 от критиков. Это столько же, сколько и у скандальной The Last of Us Part II или, к примеру, культовой The Witcher 3: Wild Hunt.

Теперь же релиз Hades состоялся на консолях Xbox и PlayStation – как нового, так и старого поколения. Мы прошли игру на PS5, и хотим поделиться впечатлениями от этой версии.

Трейлер Hades

О сюжете

Сюжет Hades разворачивается в сеттинге древнегреческой мифологии. Главный герой Загрей, сын Аида, пытается сбежать из подземного царства и добраться до горы Олимп. Есть у Загрея и еще одна причина сбежать, но это будет уже спойлер, ведь не все успели пройти игру на ПК или Switch.

Сам сюжет достаточно прост, но разработчики отлично постарались, чтобы вплести древнегреческую мифологию в игру. Тут вы то и дело будете встречать различных богов и персонажей из мифов – от Зевса и Посейдона до Харона, Сизифа, Орфея и Эвридики – песни последних отдельный плюс в копилку хвалебных отзывов для разработчиков.

О геймплее

Игровой процесс Hades на старших консолях никак не отличается от ПК или Switch-версии. Это все тот же "рогалик", где после смерти вы теряете все накопленные дары богов и возвращаетесь в начало. Обыграно это тоже мастерски – согласитесь, сложно умереть окончательно, если ты уже в царстве мертвых. Вот и Загрей раз за разом после смерти оказывается в покоях Аида, и должен снова преодолевать весь путь на вершину заново, в том числе и сражаться с боссами, которых победил ранее.

Если бежать исключительно по основному сюжету, то боссов не очень много. Нужно победить Мегеру (или одну из ее сестер фурий), Гидру, Тесея с Минотавром, выполнить квест, чтобы задобрить Цербера и наконец сразиться с самим Аидом.

В Hades важно не только то, какое оружие вы и используете, но и то, какие усиления (дары богов) вы с ним комбинируете. Усиливать лук дарами Артемиды и Афродиты или бустить кулаки дарами Ареса и Афины – подбирать различные комбинации весело.

Конечно, в игре есть и прокачка оружия и навыков персонажа, так, к примеру, в Зеркале Ночи можно купить несколько воскрешений, чтобы не возвращаться каждый раз в начало забега, если вас убьют.

Как играется Hades на PS5

Главный и по сути единственный минус Hades на PS5 в том, что игра никак не обновлена для консолей нового поколения. Да, загрузки здесь быстрее, чем, к примеру, на Nintendo Switch, но на этом различия заканчиваются. Судя по всему, "рогалик" работает в режиме обратной совместимости. Это заметно и по картинке – хотелось, чтобы текстуры были более высокого разрешения.

С функциями DualSense тут такая же история. Адаптивные триггеры не используются, а вибрация – обычная. Но этот пункт не стоит рассматривать, как претензию. Даже без фишек нового геймпада PS5 играть в Hades интересно. Это действительно одна из лучших игр 2020-го года, и мы рады, что теперь пользователи Xbox и PlayStation смогут окунуться в приключения Загрея в подземном царстве.

Hades (PS5) – Оценка УНИАН: 9

Автор: Сергей Коршунов