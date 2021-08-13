Hades вышла на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X / фото Supergiant Games

Сегодня, 13 августа, rougelike-экшен Hades вышел на консоли Xbox и PlayStation. Игра с 2018 года была в раннем доступе в Epic Games Store. А ее полноценный релиз на ПК и Nintendo Switch состоялся в 2020 году. Тогда Hades получил множество наград, среди которых звание "Игра года" от GDC Awards 2021, а также титул "Лучшая ЛГБТ-игра 2020 года" по версии журнала Gayming Magazine.

На агрегаторе рецензий Metacritic "рогалик" от студии Supergiant Games получил 93 балла из 100 от критиков. Это столько же, сколько и у скандальной The Last of Us Part II или, к примеру, культовой The Witcher 3: Wild Hunt.

Теперь же релиз Hades состоялся на консолях Xbox и PlayStation – как нового, так и старого поколения. Мы прошли игру на PS5, и хотим поделиться впечатлениями от этой версии.

Трейлер Hades

О сюжете

Сюжет Hades разворачивается в сеттинге древнегреческой мифологии. Главный герой Загрей, сын Аида, пытается сбежать из подземного царства и добраться до горы Олимп. Есть у Загрея и еще одна причина сбежать, но это будет уже спойлер, ведь не все успели пройти игру на ПК или Switch.

Аид / скриншот

Сам сюжет достаточно прост, но разработчики отлично постарались, чтобы вплести древнегреческую мифологию в игру. Тут вы то и дело будете встречать различных богов и персонажей из мифов – от Зевса и Посейдона до Харона, Сизифа, Орфея и Эвридики – песни последних отдельный плюс в копилку хвалебных отзывов для разработчиков.

О геймплее

Игровой процесс Hades на старших консолях никак не отличается от ПК или Switch-версии. Это все тот же "рогалик", где после смерти вы теряете все накопленные дары богов и возвращаетесь в начало. Обыграно это тоже мастерски – согласитесь, сложно умереть окончательно, если ты уже в царстве мертвых. Вот и Загрей раз за разом после смерти оказывается в покоях Аида, и должен снова преодолевать весь путь на вершину заново, в том числе и сражаться с боссами, которых победил ранее.

Иногда можно просто постоять и полюбоваться здешними видами / скриншот

Если бежать исключительно по основному сюжету, то боссов не очень много. Нужно победить Мегеру (или одну из ее сестер фурий), Гидру, Тесея с Минотавром, выполнить квест, чтобы задобрить Цербера и наконец сразиться с самим Аидом.

Бой с Тесеем и Минотавром / скриншот

В Hades важно не только то, какое оружие вы и используете, но и то, какие усиления (дары богов) вы с ним комбинируете. Усиливать лук дарами Артемиды и Афродиты или бустить кулаки дарами Ареса и Афины – подбирать различные комбинации весело.

Один из самых легких боссов в игре / скриншот

Конечно, в игре есть и прокачка оружия и навыков персонажа, так, к примеру, в Зеркале Ночи можно купить несколько воскрешений, чтобы не возвращаться каждый раз в начало забега, если вас убьют.

Как играется Hades на PS5

Главный и по сути единственный минус Hades на PS5 в том, что игра никак не обновлена для консолей нового поколения. Да, загрузки здесь быстрее, чем, к примеру, на Nintendo Switch, но на этом различия заканчиваются. Судя по всему, "рогалик" работает в режиме обратной совместимости. Это заметно и по картинке – хотелось, чтобы текстуры были более высокого разрешения.

Арт-дизайн замечательный, а вот разрешение картинки хотелось бы повыше / скриншот

С функциями DualSense тут такая же история. Адаптивные триггеры не используются, а вибрация – обычная. Но этот пункт не стоит рассматривать, как претензию. Даже без фишек нового геймпада PS5 играть в Hades интересно. Это действительно одна из лучших игр 2020-го года, и мы рады, что теперь пользователи Xbox и PlayStation смогут окунуться в приключения Загрея в подземном царстве.

Hades (PS5) – Оценка УНИАН: 9

Автор: Сергей Коршунов