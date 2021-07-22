"Рогалик" от студии Supergiant Games обошел The Last of Us Part II и Doom Eternal, получив победу еще в двух номинациях.

В ночь с 21 на 22 июля состоялось вручение наград на церемонии Game Developers Choice Awards 2021. Победителем в главной номинации "Игра года" стал "рогалик" от студии Supergiant Games – Hades. Он боролся за это звание с играми The Last of Us Part II, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake и Ghost of Tsushima.

Церемония GDC 2021 проходила в онлайн-формате. Полную ее версию можно посмотреть на Twitch.

Hades также стала награды за "Лучший дизайн" и "Лучший звук". Остальные победители распределились следующим образом:

"Лучшее повествование" – The Last of Us Part II (постапокалиптический экшен от студии Naughty Dog);

"Награда за лучшие технологии" – Microsoft Flight Simulator (авиасимулятор от Asobo Studio);

"Лучший визуальный стиль" – Ghost of Tsushima (самурайский экшен от студии Sucker Punch);

"Награда от аудитории" – Ghost of Tsushima;

"Лучшая VR/AR игра" – Half-Life: Alyx (VR-шутер от первого лица, созданный компанией Valve);

"Лучшая мобильная игра" – Genshin Impact (приключенческий экшен от miHoYo);

"Лучший дебют студии" – Phasmophobia (кооперативный survival horror от студии Kinetic Games);

"Награда за инновации" – Dreams (конструктор для создания игр от студии Media Molecule).

Напомним, Hades – это ролевой экшен с элементами rougelike, основанный на древнегреческой мифологии. По сюжету, главный герой Загрей, сын Аида, пытается сбежать из подземного царства мертвых и добраться до горы Олимп. Полноценный релиз игры состоялся в 2020 году на ПК и Nintendo Switch. В августе этого года ее выпустят на PS4, PS5, xbox Oneи Xbox Series X/S.

Hades признан "Лучшей инди-игрой года" по версии Golden Joystick Awards, а также получил звание "Игра года" на British Academy Games Awards, D.I.C.E. Awards и других церемониях.

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Автор: Сергей Коршунов