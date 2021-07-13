Лента от Noclip рассказывает о том, с какими трудностями столкнулись разработчики, и почему вносили спорные изменения в игру.

Медиа-студия Noclip, снявшая документальные фильмы о создании таких игр, как Dishonored и "Ведьмак 3", выпустила новую ленту – она рассказывает о разработке ремейка Demon’s Souls для PS5.

В часовом ролике на YouTube-канале Noclip снялись авторы ремейка из студии Bluepoint Games, а также творческий руководитель уже расформированной Japan Studio Гэвин Мур.

Читайте такжеАж за душу берет. Почему Demon's Souls остается главным эксклюзивом PlayStation 5

В ленте разработчики из Bluepoint рассказали, что решились на ремейк такой классики PlayStation, как Demon’s Souls после успеха своего предыдущего релиза – ремастера Shadow of the Colossus.

За работу взялась команда из 80 человек. Но просто поменять текстуры в Demon’s Souls было недостаточно, тем более, что ремейк разрабатывался на другом движке, созданном в стенах студии.

В процессе подготовки к ремейку разработчики читали множество форумов по игре, собирая жалобы геймеров. Они прочитали все доступные в Сети энциклопедии, посвященные DeS, посмотрели множество роликов в YouTube, где люди играли в Demon’s Souls. Авторы выписали ряд вещей, которые раздражали и их самих в оригинальной игре. Так разработчикам не нравилось, что герой в игре может делать перекаты только в четыре стороны – ремейке он научился делать перекаты в 8 сторон.

В Bluepoint подчеркнули, что есть большая разница между тем как игрок воспринимает игру и тем, как ее задумывает разработчик. Учитывая технические ограничения PS3, оригинальная Demon’s Souls внешне выглядела не совсем так, как ее задумывали изначально. Отчасти поэтому Bluepoint делала пейзажи в ремейке не такими аскетичными, как в версии игры с PS3.

Например, разработчики добавили призрачные фигуры воинов, которые на мгновение появляются из частиц в момент гибели каждого босса. Так авторы хотели подчеркнуть, что каждый поверженный демон в игре когда-то был рыцарем короля Алланта.

Однако случались неприятности и с обновленным дизайном. Так, к примеру, во время презентации дебютного трейлера разработчики заметили, что забыли добавить повязку на глаз "Огненному соглядатаю", одному из самых запоминающихся боссов мира 2-2 из Demon’s Souls. Команда была в панике и постаралась в кратчайшие сроки устранить этот недочет. В следующем трейлере босс предстал таким, каким его и задумали авторы ремейка.

Были и другие изменение. Так, у студии на руках была статистика трофеев игроков. Согласно ей, многие не доходили даже до первого босса "Фаланги". Тогда для ремейка разработчики увеличили частоту выпадения полезных предметов, чтобы игрокам-новичкам было легче дойти до первого босса. В Bluepoint уверены, что только после победы над первым боссом у игроков просыпается азарт и желание дальше преодолевать трудности, исследуя игру.

Фильм Noclip о создании ремейка Demon’s Souls

Напомним, ремейк Demon’s Souls вышел 12 ноября 2020 года только на PlayStation 5. Игру восторженно приняла как пресса, так и поклонники. На агрегаторе Metacritic у ремейка 92 балла от СМИ и 8 баллов из 10-ти от игроков.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов