В игре A Game About Digging a Hole предстоит копать яму.

В Steam готовится к релизу очередной самородок инди-сцены. В этот раз игроку предстоит выкопать глубокую яму у себя на заднем дворе.

A Game About Digging A Hole - это максимально прямолинейная игра от студии Cyberwave, где вся суть сводится к тому, чтобы копать яму у себя во дворе, находить ценные материалы и продавать их ради дальнейших улучшений. По сути, вы постоянно расширяете подземные коридоры, ищете сокровища, зарабатываете деньги и вкладываете их в более крутую экипировку, чтобы копать ещё быстрее и глубже.

Проект разрабатывали всего две недели на движке Unreal Engine 5, релиз планируется в 2025 году. Точной цены пока нет, но на странице в Steam шутливо обещают, что она не превысит стоимость чашки кофе, а удовольствия хватит надолго. Разработчики также намекают на какой-то важный секрет под землёй, однако, судя по трейлеру, геймплей в основном сосредоточен именно на бесконечном копании и апгрейдах.

Видео дня

Студия Cyberwave, кстати, известна ещё и благодаря survival-проекту Solarpunk, который находится в разработке гораздо дольше. Но, если верить авторам, именно A Game About Digging A Hole должна стать настоящим расслабляющим опытом, никакой спешки, никаких сторонних задач. Просто вы, лопата и глубокая яма в вашем же дворе.

Ранее мы рассказывали, что за 2024 год в Steam выпустили 19 тысяч игр. Эио рекорд за всё время существования магазина.

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