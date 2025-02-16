События игры будут происходить в Новой Англии.

На Reddit появились некоторые подробности сюжета Far Cry 7. Непонятно, насколько информация достоверна, но завязка история уж больно напоминает пятую часть серии.

Инсайдер под ником KekanKok поделился, что действия Far Cry 7 будут происходить в Новой Англии, исторической области на северо-востоке США. Сюжет будет крутиться вокруг зажиточной и влиятельной семьи Беннетов, в которую входят Лайла, Дэкс, Кристиан, Генри и Криста. Непонятно, по какую сторону баррикад они будут с главным героем, но в самом семействе происходит борьба за наследство.

Одного из злодеев зовут Иэн Дункан, он описывается как сторонник теорий заговоров и завистник к богатству и влиянию Беннетов. Дункан собрал вокруг себя армию последователей, обозлённых на богачей.

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Также известно о ещё двух второстепенных героях: Джон Маккей и врач по имени Сафна Казан.

В комментариях заметили, что это всё очень сильно напоминает историю из Far Cry 5 с семьей Сидов, которые собрали вокруг себя армию религиозных фанатиков. Кто-то выдвинул предположение, что Far Cry 7 будет своебразным переосмыслением пятой чати, но в городском антураже.

Ранее прошёл слух, что Ubisoft разрабатывает Rainbow Six Siege 2. Сиквел онлайн-игры могут анонсировать на ивенте Six Invitational 2025, который пройдёт с 14 по 16 февраля.

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