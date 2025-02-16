На Reddit появились некоторые подробности сюжета Far Cry 7. Непонятно, насколько информация достоверна, но завязка история уж больно напоминает пятую часть серии.
Инсайдер под ником KekanKok поделился, что действия Far Cry 7 будут происходить в Новой Англии, исторической области на северо-востоке США. Сюжет будет крутиться вокруг зажиточной и влиятельной семьи Беннетов, в которую входят Лайла, Дэкс, Кристиан, Генри и Криста. Непонятно, по какую сторону баррикад они будут с главным героем, но в самом семействе происходит борьба за наследство.
Одного из злодеев зовут Иэн Дункан, он описывается как сторонник теорий заговоров и завистник к богатству и влиянию Беннетов. Дункан собрал вокруг себя армию последователей, обозлённых на богачей.
Также известно о ещё двух второстепенных героях: Джон Маккей и врач по имени Сафна Казан.
В комментариях заметили, что это всё очень сильно напоминает историю из Far Cry 5 с семьей Сидов, которые собрали вокруг себя армию религиозных фанатиков. Кто-то выдвинул предположение, что Far Cry 7 будет своебразным переосмыслением пятой чати, но в городском антураже.
Ранее прошёл слух, что Ubisoft разрабатывает Rainbow Six Siege 2. Сиквел онлайн-игры могут анонсировать на ивенте Six Invitational 2025, который пройдёт с 14 по 16 февраля.