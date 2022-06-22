До "пятерки" не дотягивает, но смотрится отлично.

Автор YouTube-канала TeaserPlay отметился очередным концептом на движке Unreal Engine 5. На этот раз блогер показал, как мог бы выглядеть потенциальный ремейк Grand Theft Auto III.

Энтузиаст реализовал несколько обновленных локаций и возможность их изучать в роли главного героя Клода. Модель протагониста TeaserPlay одолжил у 3D-художника по имени Хоссейн Диба. Узнаваемые черты у нее остались, но теперь их дополняют разные детали, например, легкая небритость и отчетливая прическа.

В концепте блогера есть возможность ходить и ездить на одной из осовремененных машин. Благодаря этому работа TeaserPlay ощущается, как настоящий ремейк, а не заготовка. Энтузиаст также добавил классические элементы интерфейса из GTA III с несколькими изменениями.

Окружение в ролике тоже стоит похвалить. Автор использовал современные текстуры и модели, но пытался уловить настроение третьей части Grand Theft Auto. В целом концепт выглядит не стыдно, хотя освещение не помешает подтянуть. Местами яркость зашкаливает, что вредит восприятию.

Какие еще концепты создавались на Unreal Engine 5

Ранее все тот же TeaserPlay пофантазировал насчет того, как могла бы выглядеть Assassin's Creed в японском антураже на современном движке.

Энтузиаст Enfant Terrible использовал UE5, чтобы создать локации из потенциальной Bloodborne 2.

А художник заставок и дизайнер уровней из Киева под псевдонимом Egor реализовал на Unreal Engine 5 Деревню новичков — культовую локацию из S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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