Энтузиаст обновил поселение Вайтран.

The Elder Scrolls V: Skyrim вышла десять лет назад, поэтому ее визуальная часть успела состариться. Разработчики старались подтягивать графику игры в переизданиях и выпустили пакет HD-текстур, но экшен-RPG от Bethesda все равно не выдерживает сравнения с современными проектами. Это мог бы изменить ремастер на движке Unreal Engine 5, что доказал посетитель форума Reddit под псевдонимом Battlefront_Captures. Он продемонстрировал, как выглядит один из самых знаменитых городов в игре на UE5.Читайте такжеИгрок показал, насколько полезными бывают великаны в Skyrim

Речь идет о Вайтране — столице одноименной области. На картинке ниже поселение показано на дистанции, но это не мешает увидеть улучшенную графику и повышенную детализацию. Город расположен посреди тундры, так что его окружает густая желтая растительность. Стоит также отметить центральное строение Вайтрана, которое возвышается над остальными зданиями. На изображении оно выглядит весьма впечатляюще.

Battlefront_Captures также реализовал заснеженные горы вдалеке и вкрапления каменистой местности. В целом результат получился достойным, поэтому остается только жалеть, что Bethesda не планирует обновлять свою экшен-RPG с применением современных технологий.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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