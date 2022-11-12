Настоящая битва ждет пользователей только на максимальной сложности.

Пользователи часто критикуют игры за то, что сложность в них обычно влияет лишь на показатели главного героя и врагов. Если выбрать легкий режим, то враги будут слабыми с низкими характеристиками здоровья, а если тяжелый — придется долго убивать противников и избегать всех ударов из-за повышенного урона. Разработчики Sonic Frontiers из студии Sonic Team учли эту претензию при создании финальной битвы. Она полностью зависит от избранного уровня сложности.

Как передает портал The Gamer, легкий и обычный режимы вообще избавляют игроков от итогового сражения. Вместо этого понадобится выполнить серию QTE-ивентов, то есть вовремя нажимать на отдельные клавиши. А затем останется лишь посмотреть одну из концовок.

А вот на высокой сложности появляется полноценное сражение с боссом. Пройти его смогут далеко не все пользователи. Битва выполнена в стиле Bullet Hell, когда необходимо быстро реагировать на многочисленные снаряды, летящие в сторону главного героя.

Посмотреть на итоговое противостояние и все концовки можно в ролике ниже. Однако учитывайте, что видео содержит многочисленные спойлеры. По словам журналиста The Gamer, в игре нет предупреждения об изменении финальной битвы в зависимости от сложности. Но теперь игроки будут знать о таком сюрпризе от разработчиков.

Подробнее о Sonic Frontiers

Сюжет игры разворачивается на островах Звездопада, которые включают различные биомы. В центре истории — противостояние с Доктором Эггманом, известным врагом Соника.

Проект включает многие элементы из предыдущих частей, например, сбор колец и скольжение по рельсам. Однако все они адаптированы под открытый мир.

Sonic Frontiers вышла 8 ноября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Игра получила смешанные отзывы от прессы. На Metacritic (PS5-версия) она имеет 72 балла после 60 рецензий.

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