Мнения западных рецензентов разделились.

Sonic Frontiers вызвала неоднозначную реакцию еще после первой геймплейной демонстрации. Части пользователей не понравились реализация открытого мира, активности и бои. А сегодня как раз спал запрет на публикацию обзоров игры. И как оказалось, критиков проект тоже разделил на два лагеря. Одни журналисты поставили высокие оценки, а другие выплеснули в своих текстах горы недовольства.

На момент написания новости Sonic Frontiers имеет на Metacritic (PS5-версия) 73 балла после 39 рецензий. Версии для других платформ пока не получили достаточно обзоров для появления средней оценки.

Часть критиков отмечают, что игра осталась верной традициям серии. В ней интересно реализован открытый мир с разнообразными активностями. Исследовать местность под расслабляющую музыку приятно, а бег на высоких скоростях доставляет удовольствие.

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Другому лагерю журналистов не понравились дизайнерские решения, повествование и геймплей. Они называют Sonic Frontiers игрой, которая застряла в прошлом со своими устаревшими механиками и не может конкурировать с другими проектами в открытом мире. Выдержки из мнений отдельных изданий присутствуют ниже.

Attack of the Fanboy: (4,5 из 5): "Sonic Frontiers действительно набирает обороты там, где франшиза начала давать сбои. По своей сути это все еще игра про Соника, и она остается верной своему названию даже при переходе в другие плоскости, незнакомые серии".

WellPlayed (7 из 10): "Несмотря на то, что игра Sonic Frontiers далека от совершенства, она является колоссальным шагом в правильном направлении для будущего неоново-синей игольчатой мыши. Ее проблемы — это скорее спотыкания, чем падения, а экшен и исследование создают незабываемые впечатления от любимого всеми Ежика".

GamesRadar+ (2 из 5): "Sonic Frontiers обладает легким, но увлекательным сюжетом, который должен легко увлечь поклонников от мала до велика - хотя я бы не хотел быть ребенком, вынужденным играть в некоторые из отвратительных платформинговых активностей, представленных повсюду. Было ли создание открытого мира Соника амбициозной затеей? Да. Окупилось ли оно? Абсолютно нет".

Подробнее о Sonic Frontiers

Сюжет игры разворачивается на островах Звездопада, которые включают различные биомы. В центре истории — противостояние с Доктором Эггманом, известным врагом Соника.

Проект включает многие элементы из предыдущих частей, например, сбор колец и скольжение по рельсам. Однако все они адаптированы под открытый мир.

Sonic Frontiers выйдет 8 ноября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

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