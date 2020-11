Ubisoft убрала релизы этих игр из планов на текущий финансовый год.

Студия Ubisoft отложила выход сразу двух своих крупных релизов. Игры Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine выйдут после 1 апреля 2021 года.

Соответствующую информацию в финансовом отчете компании заметил старший аналитик агентства Niko Partners Дэниел Ахмад.

Сама Ubisoft еще не объявляла о переносе релизов, и выход Far Cry 6 все еще намечен на 18 февраля 2021 года. Однако в планах компании на последние два квартала текущего финансового года этой игры нет.

Планы релизов Ubisoft на 3-й квартал:

Watch Dogs: Legion – 29 октября;

Assassin's Creed Valhalla – 10 ноября;

Just Dance 2021 – 12 ноября;

Immortals Fenyx Rising – 3 декабря;

Планы релизов Ubisoft на 4-й квартал:

Prince of Persia Remake – 21 января 2021 года;

Riders Republic – 25 февраля 2021 года;

Текущий финансовый год закончится в 31 марта 2021 года. Это означает, что Far Cry 6, а также Rainbow Six Quarantine выйдут в апреле или позже. При этом официальной даты новой части шутера Rainbow Six не было.

Возможной причиной задержки новой части Far Cry стала пандемия COVID-19, из-за которой разработчикам пришлось работать удаленно, передает издание Gamespot.

Это частично подтвердили и сами разработчики Far Cry 6 в опубликованном сообщении в Twitter.

"Наши команды по всему миру работают в студиях и из своих домов, чтобы вложить свою страсть и творчество в создание незабываемой игры, которая, мы надеемся, вам понравится", – заявили создатели игры.

Напомним, Far Cry 6 расскажет о вымышленной тропической стране Яре, к которой правит диктатор Антон Кастилло. Его сыграл звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито. Главным героем станет Дани Рохас, который примкнет к протестному движению против властей страны. По сообщению разработчиков, открытый мир игры станет самым крупным в серии Far Cry.

