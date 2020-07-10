Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграл главного злодея в Far Cry 6

Ранее Джанкарло Эспозито говорил, что принял участие в создании "масштабной" видеоигры.

Сегодня в PlayStation Store появилась страница шестой части приключенческого экшена Far Cry. Официально игру еще не представили.

На обложке Far Cry 6 можно заметить актера Джанкарло Эспозито, который исполнил роль Густаво Фринга в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".

Согласно описанию в PS Store, сюжет игры развернется в вымышленной тропической стране. Джанкарло Эспозито исполнит роль диктатора по имени Антон Кастилло. Главным героем станет Дани Рохас, который примкнет к протестному движению против властей страны.

Вероятней всего игру представят 12 июля на презентации студии Ubisoft.

Релиз Far Cry 6 состоится 18 февраля 2021 года. Те, кто приобретет игру на PS4, получат ее бесплатно на PS5.

Напомним, ранее в интервью Collider Джанкарло говорил, что принял участие в создании крупной видеоигры. Актер говорил, что во время работы над игрой он испытывал некоторые трудности, поскольку на съемках практически не было декораций, поэтому многое пришлось додумывать самостоятельно.

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