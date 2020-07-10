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Звезда сериала "Во все тяжкие" сыграл главного злодея в Far Cry 6

14:25, 10 июля 2020
Игры
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Обложка игры Far Cry 6 / store.playstation.com

На обложке Far Cry 6 можно заметить актера Джанкарло Эспозито, который исполнил роль Густаво Фринга в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".

Страница игры в PS Store / скриншот

Согласно описанию в PS Store, сюжет игры развернется в вымышленной тропической стране. Джанкарло Эспозито исполнит роль диктатора по имени Антон Кастилло. Главным героем станет Дани Рохас, который примкнет к протестному движению против властей страны.

Вероятней всего игру представят 12 июля на презентации студии Ubisoft.

Релиз Far Cry 6 состоится 18 февраля 2021 года. Те, кто приобретет игру на PS4, получат ее бесплатно на PS5.

Напомним, ранее в интервью Collider Джанкарло говорил, что принял участие в создании крупной видеоигры. Актер говорил, что во время работы над игрой он испытывал некоторые трудности, поскольку на съемках практически не было декораций, поэтому многое пришлось додумывать самостоятельно. 

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